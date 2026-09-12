Кими Антонели остана най-бърз в хаотичната последна тренировка в Мадрид

Кими Антонели с Мерцедес даде най-доброто време в третата и последна свободна тренировка преди историческото първо Гран при на Мадрид във Формула 1. Лидерът в генералното класиране се справи най-добре в сесия, белязана от множество инциденти и прекъсвания.

Италианецът записа обиколка за 1:32.797 минути и оглави подреждането преди квалификацията в испанската столица. Най-близо до него се доближи Шарл Льоклер с Ферари, който остана на 0.166 секунди.

След тях се наредиха двамата пилоти на МакЛарън. Оскар Пиастри завърши трети с пасив от 0.189 секунди, докато действащият световен шампион Ландо Норис остана четвърти на 0.236 от времето на Антонели. Макс Ферстапен с Ред Бул и съотборникът на лидера Джордж Ръсел допълниха първата шестица.

Времената обаче останаха на заден план заради сериозните инциденти на новото трасе "Мадринг“. Най-тежкият от тях беше с Люис Хамилтън около 15 минути преди края. Седемкратният световен шампион загуби контрол над автомобила си и се удари фронтално в предпазната стена, като нанесе сериозни поражения по болида.

Хаосът продължи и в самия край на тренировката. В последните секунди Оливър Беърман допусна грешка, завъртя своя Хаас и се удари странично в мантинелата. При инцидента сериозно пострада лявата част на автомобила му.

Честите проблеми на трасето нарушиха ритъма на пилотите и ограничиха възможностите за чисти бързи обиколки. В тези условия Антонели отново демонстрира скоростта на Мерцедес и завърши подготовката за квалификацията начело на класирането.

Битката за полпозишъна в първото издание на Гран при на Мадрид започва в 17:00 часа.







