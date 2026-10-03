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Макс Верстапен: Когато стартираш първи, целта е победата

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Пилотът на Ред Бул спечели първия си полпозишън за сезона и не скри задоволството си от прогреса на отбора преди Гран При на Бахрейн

макс верстапен стартираш първи целта победата
Снимка: AP Photo
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Макс Верстапен изрази задоволството си след спечелването на своя първи полпозишън за сезон 2026. 29-годишният нидерландец беше най-бърз в квалификацията за Гран При на Бахрейн, която беше пренасрочена за Малайзия.

Пилотът на Ред Бул подчерта колко важен е резултатът на фона на трудностите, които отборът изпитваше от началото на сезона. След поредица от опити Верстапен най-после успя да изведе своя болид на първа позиция на стартовата решетка.

"Фантастично е. Прекарахме много състезания, опитвайки се да вземем полпозишън. Понякога бяхме по-близо, понякога по-далеч, но най-накрая да го направим, като се има предвид къде започнахме сезона, е просто невероятно“, заяви Верстапен пред Sky Sports.

Нидерландецът вече насочи вниманието си към основното състезание и даде ясно да се разбере, че след спечеления полпозишън няма друга цел освен първото място.

"Доволен съм от днес и, разбира се, ще се опитам да спечеля утре. Когато стартираш първи, това е целта“, добави пилотът на Ред Бул.

Зад Верстапен в квалификацията се нареди Люис Хамилтън с Ферари, а третото място зае Исак Хаджар.

Основното състезание ще се проведе в неделя, 4 октомври, от 10:00 часа българско време.

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#Формула 1 сезон 2026 #Гран При на Бахрейн #Макс Верстапен

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