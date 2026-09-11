Кими Антонели зададе темпото в Мадрид, Мерцедес остана начело и във втората тренировка

Андреа Кими Антонели беше най-бърз във втората свободна тренировка преди състезанието от Формула 1 в Мадрид. Пилотът на Мерцедес затвърди силното представяне на отбора през първия ден на новото трасе "Мадринг“, след като по-рано Джордж Ръсел оглави класирането в първата сесия.

Антонели, който пристигна в испанската столица след победата си в Монца, записа най-добра обиколка за 1:33.662 минути. Италианецът беше сред лидерите практически през цялата тренировка, като първоначално даде 1:34.428, а след преполовяването на сесията подобри значително постижението си.

Силното темпо на Мерцедес се оказа донякъде изненадващо и за самия отбор, който не очакваше автомобилът да бъде толкова конкурентен на новата конфигурация в Мадрид. Този път Ръсел не успя да се доближи до съотборника си и остана пети с пасив от 0.337 секунди.

Най-близо до Антонели завършиха двамата представители на Ферари. Шарл Льоклер зае второто място, като остана само на 0.113 секунди от лидера, а Люис Хамилтън се нареди трети на 0.149.

Една от изненадите в тренировката поднесе Арвид Линдблад. Новобранецът на Рейсинг Булс даде четвърто време, но малко след най-силната си обиколка катастрофира. Инцидентът наложи прекъсване на сесията с червен флаг.

Макс Ферстапен остана извън първата петица. Пилотът на Ред Бул завърши шести с изоставане от 0.401 секунди спрямо Антонели, а непосредствено зад него се нареди Оскар Пиастри с Макларън.

Далеч по-проблемна се оказа тренировката за съотборника на Пиастри Ландо Норис. Британецът пропусна по-голямата част от сесията заради проблем със скоростната кутия, което ограничи сериозно възможността му да натрупа километри и информация за поведението на автомобила на новото трасе.

Така Мерцедес приключи петъчния ден в Мадрид с най-добро време и в двете свободни тренировки – Ръсел беше начело в първата, а Антонели пое щафетата във втората.







