БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шефът на Рейсниг Булс за Цолов: В мислите ни е, прави невероятен сезон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Шефът на отбора Алън Пърмейн потвърди, че българският талант влиза в плановете на тима след впечатляващия си дебютен сезон във Формула 2 и успешния тест на "Имола“

Шефът на Рейсниг Булс за Цолов: В мислите ни е, прави невероятен сезон
Снимка: БТА
Слушай новината

Никола Цолов продължава уверено да се приближава към голямата си цел – място на стартовата решетка във Формула 1. Българският пилот е сред вариантите на Рейсинг Булс за сезон 2027, потвърди ръководителят на отбора Алън Пърмейн.

Тимът обаче не възнамерява да бърза с окончателното решение за пилотския си състав. Конкуренцията е сериозна, като Лиам Лоусън прави силен сезон във Формула 1, а 18-годишният Арвид Линдблад също оставя отлични впечатления. В последните три състезателни уикенда Лоусън дори получи възможност да кара за Ред Бул като заместник на контузения Исак Хаджар.

На този фон Цолов продължава впечатляващото си представяне във Формула 2. Българинът е лидер в шампионата още в дебютния си сезон и вече има шест победи през 2026 година, превръщайки се в един от най-сериозните кандидати за титлата.

Развитието му не остава незабелязано и от структурата на Ред Бул. Цолов вече направи първия си тест с автомобил от Формула 1, като измина 690 километра с болид на Рейсинг Булс на пистата "Имола“.

"Никола, разбира се, е в мислите ни и прави невероятен сезон. Първи е във Формула 2 и всичко се развива отлично за него. В същото време имаме двама фантастични пилоти в лицето на Лиам и Арвид. Това е приятен проблем за разрешаване“, заяви Пърмейн.

Думите му потвърждават, че представянето на Цолов се следи внимателно при обсъждането на бъдещия пилотски състав. Българинът обаче не позволява спекулациите около евентуален дебют във Формула 1 да го разсейват от непосредствената му задача.

"Пълният ми фокус е върху Формула 2. Трябва да довърша сезона и да карам състезание за състезание. Имам пълно доверие на Ред Бул, че ще вземат правилното решение“, коментира Цолов.

Успешният тест на "Имола“ беше още една важна стъпка в развитието на българския талант, който даде да се разбере, че се чувства готов да премине на следващото ниво.

Засега окончателно решение за 2027 година няма, но лидерската позиция във Формула 2, шестте победи и натрупаният опит с автомобил на Racing Bulls превръщат Цолов в реална част от уравнението за бъдещия състав на отбора във Формула 1.

Свързани статии:

Никола Цолов покри изискванията за Формула 1
Никола Цолов покри изискванията за Формула 1
Пилотът на Кампос Рейсинг подкара болид на Ред Бул в днешния ден на...
Чете се за: 02:20 мин.
Испанска медия: Никола Цолов има гарантирано място във Формула 1 през 2027 година
Испанска медия: Никола Цолов има гарантирано място във Формула 1 през 2027 година
Според информация на SoyMotor българският талант вече е постигнал...
Чете се за: 02:22 мин.
# Никола Цолов #Рейсинг Булс # Формула 1 #Формула 2

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
1
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
2
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към...
Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е отцепен
3
Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е отцепен
Петгодишно дете е загинало след инцидент по време на игра в сливенския квартал „Надежда“
4
Петгодишно дете е загинало след инцидент по време на игра в...
България респектира Португалия за 2/2 на Евроволей 2026
5
България респектира Португалия за 2/2 на Евроволей 2026
Глутницата около „Студентски град“: „Екоравновесие“ с акции за залавяне на кучетата
6
Глутницата около „Студентски град“:...

Най-четени

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
3
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
4
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
5
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
6
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете

Още от: Формула 2

Грешка извади Никола Цолов от спринта в Мадрид и стопи аванса му в шампионата
Грешка извади Никола Цолов от спринта в Мадрид и стопи аванса му в шампионата
Никола Цолов завърши на пето място квалификацията за Гран при на Испания във Формула 2 Никола Цолов завърши на пето място квалификацията за Гран при на Испания във Формула 2
Чете се за: 01:27 мин.
Никола Цолов направи най-добра обиколка в свободната тренировка на Формула 2 в Мадрид Никола Цолов направи най-добра обиколка в свободната тренировка на Формула 2 в Мадрид
Чете се за: 01:07 мин.
Никола Цолов: Ще се върна по-силен в Мадрид следващата седмицата Никола Цолов: Ще се върна по-силен в Мадрид следващата седмицата
Чете се за: 01:05 мин.
Никола Цолов финишира на седмо място в основното състезание за Гран при на Италия Никола Цолов финишира на седмо място в основното състезание за Гран при на Италия
Чете се за: 01:50 мин.
Никола Цолов спечели пето място в спринта на Формула 2 в Монца Никола Цолов спечели пето място в спринта на Формула 2 в Монца
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

„Не ставай зомби!“: БНТ започва кампания срещу фентанила
„Не ставай зомби!“: БНТ започва кампания срещу фентанила
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова обмисля свикването на КСНС след взривовете в "ЕМКО" Президентът Илияна Йотова обмисля свикването на КСНС след взривовете в "ЕМКО"
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Пожарът в село Димовци: Положението остава сериозно, горят 2000 декара борова гора Пожарът в село Димовци: Положението остава сериозно, горят 2000 декара борова гора
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пожар и взривове в "ЕМКО": Огънят е пламнал във военни складове Пожар и взривове в "ЕМКО": Огънят е пламнал във военни складове
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Танкер, атакуван с дрон в Черно море, влезе за ремонт във Варна
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Национален протест срещу ветрогенератори и фотоволтаици върху...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Откриха барелеф на Васил Левски в Джакарта
Чете се за: 00:47 мин.
По света
След атака с дронове: Саудитска Арабия временно затвори ключов...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ