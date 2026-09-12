Шефът на Рейсниг Булс за Цолов: В мислите ни е, прави невероятен сезон

Никола Цолов продължава уверено да се приближава към голямата си цел – място на стартовата решетка във Формула 1. Българският пилот е сред вариантите на Рейсинг Булс за сезон 2027, потвърди ръководителят на отбора Алън Пърмейн.

Тимът обаче не възнамерява да бърза с окончателното решение за пилотския си състав. Конкуренцията е сериозна, като Лиам Лоусън прави силен сезон във Формула 1, а 18-годишният Арвид Линдблад също оставя отлични впечатления. В последните три състезателни уикенда Лоусън дори получи възможност да кара за Ред Бул като заместник на контузения Исак Хаджар.

На този фон Цолов продължава впечатляващото си представяне във Формула 2. Българинът е лидер в шампионата още в дебютния си сезон и вече има шест победи през 2026 година, превръщайки се в един от най-сериозните кандидати за титлата.

Развитието му не остава незабелязано и от структурата на Ред Бул. Цолов вече направи първия си тест с автомобил от Формула 1, като измина 690 километра с болид на Рейсинг Булс на пистата "Имола“.

"Никола, разбира се, е в мислите ни и прави невероятен сезон. Първи е във Формула 2 и всичко се развива отлично за него. В същото време имаме двама фантастични пилоти в лицето на Лиам и Арвид. Това е приятен проблем за разрешаване“, заяви Пърмейн.

Думите му потвърждават, че представянето на Цолов се следи внимателно при обсъждането на бъдещия пилотски състав. Българинът обаче не позволява спекулациите около евентуален дебют във Формула 1 да го разсейват от непосредствената му задача.

"Пълният ми фокус е върху Формула 2. Трябва да довърша сезона и да карам състезание за състезание. Имам пълно доверие на Ред Бул, че ще вземат правилното решение“, коментира Цолов.

Успешният тест на "Имола“ беше още една важна стъпка в развитието на българския талант, който даде да се разбере, че се чувства готов да премине на следващото ниво.

Засега окончателно решение за 2027 година няма, но лидерската позиция във Формула 2, шестте победи и натрупаният опит с автомобил на Racing Bulls превръщат Цолов в реална част от уравнението за бъдещия състав на отбора във Формула 1.