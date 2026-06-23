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Испанска медия: Никола Цолов има гарантирано място във Формула 1 през 2027 година

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Според информация на SoyMotor българският талант вече е постигнал договорка с Рейсинг Булс, след като впечатли с представянето си в дебютния сезон във Формула 2

испанска медия никола цолов гарантирано формула 2027 година

Българският автомобилен талант Никола Цолов е все по-близо до сбъдването на голямата си мечта. Според информация на испанското специализирано издание SoyMotor, 19-годишният пилот вече има гарантирано място във Формула 1 за сезон 2027, като се очаква да се присъедини към отбора на Рейсинг Булс.

Медията твърди, че между двете страни вече има постигната принципна договорка, а единственото, което остава, е да бъде подредена цялостната пилотска конфигурация в системата на Ред Бул за следващите сезони.

Цолов се утвърди като един от най-перспективните млади пилоти в програмата на австрийския концерн. След успешните си изяви в картинга, титлата във Формула 4 Испания и второто място във Формула 3, българинът продължи възходящото си развитие и във Формула 2.

В дебютния си сезон в шампионата той вече има три победи и заема второто място в генералното класиране, като изостава само на шест точки от лидера. Особено впечатляваща бе победата му в основното състезание в Австралия, дошла още в началото на кампанията.

Според публикацията ключова роля за окончателното оформяне на пилотския състав на Ред Бул ще има бъдещето на световния шампион Макс Верстапен. Решението на нидерландеца може да предизвика верижна реакция в двата отбора на компанията и да отвори окончателно вратата за Цолов към Формула 1.

Испанското издание посочва още, че българинът е убедил ръководителите на академията на Ред Бул, че е най-подготвеният кандидат за следващото свободно място в Рейсинг Булс. Очаква се след окончателното покриване на изискванията за Суперлиценз ситуацията около бъдещето му да стане още по-ясна.

Ако информацията бъде потвърдена, Никола Цолов ще стане първият български пилот с титулярно място във Формула 1 – историческо постижение за българския автомобилен спорт.

#Формула 2 #Никола Цолов

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