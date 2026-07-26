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Ландо Норис триумфира в Унгария след драматичен обрат в Макларън

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Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
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Световният шампион се възползва от отпадането на Оскар Пиастри, а Кими Антонели увеличи аванса си на върха в генералното класиране

Снимка: AP Photo
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Ландо Норис спечели Гран при на Унгария, след като превърна полпозишъна си в победа на пистата "Хунгароринг“. Световният шампион се възползва от драматичното отпадане на своя съотборник Оскар Пиастри и записа първия успех за пилот, стартирал от първа позиция в Будапеща от 2020 година насам.

Състезанието започна отлично за Макларън, но не по план за Норис. Въпреки че потегли от полпозишън, британецът беше изпреварен още в началните обиколки от Пиастри, който пое водачеството и дълго време контролираше надпреварата.

Ключовият момент настъпи по време на втората серия спирания в бокса. Пиастри влезе за смяна на гуми преди своя съотборник, но при завръщането си на пистата попадна зад изоставащия с обиколка Карлос Сайнц. Испанецът забави австралиеца, докато водеше битка с Фернандо Алонсо, което позволи на Норис да спечели стратегическо предимство след собственото си влизане в бокса.

Пиастри не скри разочарованието си по радиото, но проблемите му тепърва предстояха. В 56-ата обиколка скоростната кутия на неговия болид отказа и той беше принуден да прекрати участието си, с което окончателно отвори пътя към победата на своя съотборник.

Макс Верстапен се възползва от отпадането на австралиеца и завърши на второто място, докато Кими Антонели се качи на последната степен на почетната стълбичка. С третото си място младият италианец увеличи преднината си в генералното класиране на шампионата.

Разочароващ ден преживяха във Ферари. След силната квалификация тимът не успя да се намеси в битката за победата и остана далеч от челните позиции, с което изпусна възможността да се възползва от проблемите на Макларън.

Победата върна Ландо Норис на най-високото стъпало на почетната стълбичка и даде нов импулс на сезона му, докато битката за световната титла остава напълно отворена.

#Гран При на Унгария #Ландо Норис

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