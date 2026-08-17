Проверка в „Баба Алино“: Ще започне ли събарянето на незаконните сгради?

Регионалният министър на проверка в незаконния град „Баба Алино" край Варна. Докъде стигнаха усилията на държавата за възстановяване на реда в местността?

По време на проверката регионалният министър Иван Шишков заяви, че се надява скоро да започне премахването на незаконните сгради в комплекс „Баба Алино“ и цялата сага да приключи много преди края на мандата му като регионален министър. Министър Шишков каза още, че не среща действия от страна на сегашното ръководство на ВиК - Варна и затова е предприел смяна на управителя. Той се закани да бъдат сменени и ръководители на други институции, които са участвали в схемата, като даде за пример шефката на Варненския кадастър, която беше отстранена от работа.

Иван Шишков, регионален министър: „Аз мисля, че съдът е изключително облекчен за този казус. И ако си търси повод да намира начини и да доказва, че това е незаконно, ще добавим още една институция. Не, не – ще добавим тогава институцията, съдебната система, че ще участва в това беззаконие. Защото аз миналия път ви казах колко много институции са участвали в това беззаконие. Тоест как наистина една цяла система е участвала. Надявам се, че съдебната система ще застане на страната на гражданите, на хората, на справедливостта.“

От Община Варна са издадени 22 акта за незаконно строителство и 12 заповеди за премахване на незаконни постройки. Става въпрос за 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента. В някои от незаконните сгради вече има семейства с малки деца, които заявиха, че ще търсят правата си по съдебен път. Въпросът е защо до момента не е спряно водоподаването и електрозахранването към незаконните сгради.

Благомир Коцев, кмет на Варна: „Имаме отказ от водоснабдяване и канализация от ВиК – Варна, както и от ЕРП Север. Защото това е ставало през една от законните сгради – голямата сграда, която се намира в онази част. Всъщност основният електромер и водозахранването минават през нея и от нея вече има разклонение към незаконните сгради. Така че, за да се спре електрозахранването и водоснабдяването на незаконните сгради, трябва да се спре и на законната. И затова ЕРП Север – имаме тук писма от тях, те ни отказват, както и ВиК. Също ни отказват с мотиви, че трябва да се намери мястото, където точно да бъде прекъснато захранването между законното и незаконното строителство.“

До момента по казуса с незаконния град край Варна има двама обвинени.

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