Казусът "Баба Алино": Регионалният министър на проверка в „незаконния град“
Чете се за: 00:35 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
Регионалният министър Иван Шишков ще извъшри проверка в „незаконния град“, разкрит в местността "Баба Алино" във Варна.
На инспекцията ще присътват областният управител на града Марио Смърков и представители на Регионална Дирекция за национален строителен контрол и местното ВиК дружество.
По-късно днес регионалният министър ще посети и Добрич. Там Иван Шишков и местната власт ще обсъдят проблемите със състоянието на ВиК мрежата в региона.