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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Казусът "Баба Алино": Регионалният министър на проверка в „незаконния град“

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Регионалният министър Иван Шишков ще извъшри проверка в „незаконния град“, разкрит в местността "Баба Алино" във Варна.

На инспекцията ще присътват областният управител на града Марио Смърков и представители на Регионална Дирекция за национален строителен контрол и местното ВиК дружество.

По-късно днес регионалният министър ще посети и Добрич. Там Иван Шишков и местната власт ще обсъдят проблемите със състоянието на ВиК мрежата в региона.

#Аферата "Баба Алино" #министър Иван Шишков #проверка

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