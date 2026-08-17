Казусът "Баба Алино": Регионалният министър на проверка в „незаконния град“

Регионалният министър Иван Шишков ще извъшри проверка в „незаконния град“, разкрит в местността "Баба Алино" във Варна.

На инспекцията ще присътват областният управител на града Марио Смърков и представители на Регионална Дирекция за национален строителен контрол и местното ВиК дружество.



По-късно днес регионалният министър ще посети и Добрич. Там Иван Шишков и местната власт ще обсъдят проблемите със състоянието на ВиК мрежата в региона.