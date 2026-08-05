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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Съдът във Варна образува 12 дела срещу заповедите за събаряне на сгради в "Баба Алино"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
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Съдът във Варна образува 12 дела срещу заповедите за събаряне на сгради в "Баба Алино"
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Варненският административен съд образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на Община Варна Благомир Коцев за премахване на сгради в местността "Баба Алино". Те са подадени от фирмите "Форест клуб Варна" и "Венедикт 02" с управител Олег Невзоров.

Административните актове са за събаряне на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента в тях. С жалбите се иска отмяна на заповедите за премахване като незаконосъобразни. Те са оставени без движение от Административния съд заради пропуски в тях.

#случаят "Баба Алино" #Благомир Коцев

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