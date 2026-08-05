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След удара срещу фентанил в столичния квартал "Факултета": 10 са задържаните

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ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал “Факултета”. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 килограма дневно.

Дарин Костов, заместник-директор на ГДБОП: „Във вчерашния ден беше проведена мащабна операция във връзка с неутрализирането на организирана престъпна група, занимаваща се с изготвянето на т.нар. фентанил. Действията са започнали през април, като колеги от сектор „Борба с организираната престъпност“ в Русе получават оперативна информация, впоследствие докладват на прокуратурата и е образувано досъдебно производство. По наши данни групата е започнала работа малко преди това и не е работила много преди нашите действия. Задържани са 10 лица, действията продължават и в момента. През нощта са намерени няколко оръжия на един от адресите на задържаните, както и около 300 000 евро.“

Вижте повече във видеото

#квартал Факултета # ГДБОП #София #фентанил

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