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"Фалкон 9" ще се разбие на Луната

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Чете се за: 01:00 мин.
По света
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Според учените ударът ще бъде по-впечатляващ от всяка експлозия на Земята

Снимка: Снимката е илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Последната степен от ракетата „Фалкон 9“ на компанията „Спейс Екс“ ще се разбие на Луната. Това ще се случи в 9:35 часа българско време.

Облакът прах, който ще се образува при удара, обаче няма да може да се наблюдава от нашата страна. Последната степен на ракетата е с размери на 5-етажна сграда и се очаква при удара да се образува кратер с дълбочина 17 метра.

Според учените ударът ще бъде по-впечатляващ от всяка експлозия на Земята. Част от „Фалкон 9“ е проектирана за многократна употреба и затова се връща на Земята, но въпросната горна степен остава в космоса, докато не се разбие в космическо тяло.

Последно ракета се е разбивала на Луната преди четири години. Според изчисленията хората са изстреляли около 17 хиляди тона обекти в Космоса.

#ракета Фалкон 9 #Луната #взрив

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