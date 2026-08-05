"Фалкон 9" ще се разбие на Луната

Последната степен от ракетата „Фалкон 9“ на компанията „Спейс Екс“ ще се разбие на Луната. Това ще се случи в 9:35 часа българско време.

Облакът прах, който ще се образува при удара, обаче няма да може да се наблюдава от нашата страна. Последната степен на ракетата е с размери на 5-етажна сграда и се очаква при удара да се образува кратер с дълбочина 17 метра.

Според учените ударът ще бъде по-впечатляващ от всяка експлозия на Земята. Част от „Фалкон 9“ е проектирана за многократна употреба и затова се връща на Земята, но въпросната горна степен остава в космоса, докато не се разбие в космическо тяло.

Последно ракета се е разбивала на Луната преди четири години. Според изчисленията хората са изстреляли около 17 хиляди тона обекти в Космоса.