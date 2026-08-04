Натискът върху Джани Инфантино расте, вече се спрягат четирима кандидати за негов наследник

Ситуацията около президента на ФИФА Джани Инфантино продължава да се усложнява, след като критиките към него заради проваления проект за продажба на част от търговските права на световните първенства не стихват. Световните медии вече обсъждат и имената на евентуалните му наследници начело на международната футболна централа.

Сред критиците на последните идеи на Инфантино се нареди и директорът по глобалното футболно развитие на ФИФА Арсен Венгер. Французинът, който през последните години беше сред най-близките съратници на швейцареца и публично подкрепи идеята световните първенства да се провеждат на всеки две години, този път заяви, че планът за създаване на търговско дружество с цел продажба на част от правата върху Мондиалите е трябвало да бъде изоставен.

Проектът предвиждаше националните футболни федерации да получат по 40 милиона долара, ако сделката бъде реализирана. След острата реакция на УЕФА, която дори обяви готовност да бойкотира турнирите под егидата на ФИФА, Инфантино се отказа от инициативата и официално я обяви за невалидна.

Междувременно в медиите се появиха информации, че президентът на ФИФА е потърсил подкрепа от администрацията на САЩ, за да запази поста си. От световната централа категорично отрекоха тези твърдения.

"Президентът на ФИФА не е разговарял с президента на Съединените щати и не е търсил контакт с представители на неговата администрация през последните дни. Това е напълно невярна информация“, заявиха от организацията.

На фона на нарастващото напрежение вече се спрягат и четири имена като потенциални наследници на Инфантино. Сред тях са президентът на КОНКАКАФ Виктор Монталяни, ръководителят на Азиатската футболна конфедерация шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа, президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи и настоящият генерален секретар на ФИФА Матиас Графстрьом.

Следващият изборен конгрес на ФИФА е насрочен за 18 март 2027 година в Рабат, Мароко.







