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Картини на Франсиско Гоя и една творба на Салвадор Дали в „Квадрат 500“

Цанка Николова от Цанка Николова
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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21 творби на Франсиско Гоя и една на Салвадор Дали от днес очакват посетителите в галерия „Квадрат 500“. „Сънища на будния разум“ разкрива света на една от най-забележителните и влиятелни творчески личности в световната култура. Творбите са собственост на Националната галерия. А изложбата може да бъде разгледана от днес до 21 октомври.

Посещението в „Квадрат 500“ е шанс да се докоснете до изкуството на великия Гоя. Иноватор в графиката, който за пръв път употребява техниката на акватинтата. Гоя е въвел методи на рисуване и възгледи, с които започва изграждането на модерното световно изкуство.

Калин Николов, куратор на изложбата: „И рисунките му, и начинът му на работа – толкова емоционален, психологичен, без задръжки по отношение на сатиричното, на критичното – го прави художник, разкриващ един свят от човешки лица, което е несрещано нито дотогава, трудно е да се каже и след това.“

Трудно е една от творбите да бъде отличена като забележителна, защото всяка от тях представлява истинския Гоя, разказва кураторът на изложбата.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Калин Николов, куратор на изложбата: „Те сякаш не са случайно събирани във времето още от 50-те години на миналия век, когато се е почнало, и всяка от тях го представя в най-интересния му философски обобщаващ образ. „Капричиите“ със забележителната му критичност към времето, много конкретно. „Тавромахията“ с неговата страст да покаже човека и природата, да покаже човека и безумието.“

Част от изложбата е и една творба на художника сюрреалист Салвадор Дали, посветена на Гоя и неговите „Капричос“.

#Франсиско Гоя #салвадор дали #Квадрат 500 #изложба

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