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ОДМВР-Благоевград с незабавна реакция след възникнал конфликт между младежи

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Служители от ОДМВР-Благоевград са предприели незабавни действия във връзка със словесен конфликт между двете групи, български и италиански граждани, възникнал на територията на РУ-Банско на 2 август. До физически контакт между двете групи не се е стигнало. Органите на реда веднага са се отзовали на сигнал, подаден от охраната на хотела, в който е била настанена групата чуждестранни младежи. Полицаите са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни.

По случая е образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни

#италианци #конфликт между младежи #МВР Благоевград #българи

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