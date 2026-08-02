Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка

Осем случая на заразяване със Западнонилска треска бяха регистрирани през седмицата в Северна Македония. Около нас случаи има още в Гърция и Румъния. Заболяването е засечено в 35 региона на 6 европейски държави, като броят на случаите се увеличава.

Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести: "Това са данни от Северна Македония. Те все още не са актуализирани в сводката на Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм. В Гърция, по данни на местните медии, става дума и за няколко смъртни случая. Преди две седмици го бях казал. Ако 200 души са ухапани от комар, който носи вируса на Западнонилската треска, един от тях развива тежко усложнение – засягане на мозъка. Обикновено това са хора с имунен дефицит и хора над 60-годишна възраст. Инфекцията е доста тежка, когато се засегне централната нервна система. Иначе 80% от ухапаните не разбират, че са били заразени, но изграждат имунен отговор. Те повече няма да се разболеят, дори отново да бъдат ухапани от комари с вируса на Западен Нил. Всяка година има няколко десетки смътни случия, които се докладват на края на есента. "