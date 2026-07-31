„Варненско лято“: Над 400 артисти ще участват на международния фолклорен фестивал

Над 400 артисти от 8 държави ще покажат най-красивото от своите танци и песни през следващите четири дни – по време на 34-тия Международен фолклорен фестивал „Варненско лято“.

Сред тях са - домакините със специалното участие на фолклорен ансамбъл „Варна“ и гостите от Словакия, Казахстан, Сърбия, Грузия, Съединените щати, Италия и Колумбия. Всички концерти от днес до понеделник са на сцената на Летния театър, като входът е свободен. А тази вечер се проведе и най-атрактивната част от фестивала - шествието на всички участници, които преминаха с музика и танци през централната част на Варна.