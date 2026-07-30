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Кост от динозавър и крокодилски зъб намериха палеонтолози край Трън

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кост динозавър крокодилски зъб намериха палеонтолози трън
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Крокодилски зъб, както и кост на динозавър са сред находките, открити по време на деветата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (НПМ-БАН) до Трънското находище на динозаври. Тя започна на 27 юли и ще продължи до 3 август, съобщиха от музея.

Ръководител на научния екип е доц. д-р Латинка Христова от Националния природонаучен музей при БАН. В експедицията участват още доц. д-р Дочо Дочев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ас. Владимир Николов от НПМ-БАН, проф. Марлена Янева от Геоложкия институт при Българската академия на науките и двама студенти доброволци.

От екипа посочват, че първите резултати от тазгодишните проучвания включват няколко фрагмента от коруби на страничношийни костенурки от семейството на ботремидидите, крокодилски зъб, непълна и слабо запазена кост на динозавър, както и няколко малки костни фрагмента, които на този етап не могат да бъдат определени таксономично. Учените изразяват надежда през оставащите дни от експедицията да бъдат открити по-добре запазени и по-значими вкаменелости.

По време на предишните осем експедиции в Трънското находище са открити останки от най-малко девет групи гръбначни животни, сред които два вида динозаври, два вида крокодили, два вида костенурки и панцерни щуки.

В рамките на настоящата експедиция палеонтолозите са посетили и новооткрито находище на къснокредни гръбначни животни край Брезник. Районът досега е бил известен основно с вкаменелости от древна растителност, датирани отпреди около 75 милиона години. По време на теренните проучвания специалистите са събрали нови образци от фосилни листа, чието изследване се очаква да даде информация за състава на местната флора и климатичните условия в края на къснокредната епоха, разказват от екипа.

Снимки: НПМ - БАН

Деветата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при БАН се осъществява с финансовата подкрепа на кампанията „Тениска с кауза“ на Географ БГ от 2025 г. и с частно дарение, уточняват от музея.

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