Игуменът на Рилския манастир поиска ново обследване на пътя до Светата обител

За лошо състояние на пътя между Рилския манастир и местността Кирилова поляна сигнализира игуменът на светата обител. В този час комисия обследва трасето.

По думите на архиепископ Евлогий пътят е в изключително лошо състояние, ссеян е с дълбоки дупки, заобиколен е от крайпътна растителност и надвиснали застрашително клони.

Те застрашават ежедневно стотиците туристи и поклонници, които се отправят към местността Кирилова поляна.

Адрианополски архиепископ Евлогий, игумен на Рилския манастир: "Проблемът от 2019 година, когато държава, под натиска на община Рила, прехвърли собствеността на общината. От тогава никакви грижи за пътя няма. Идваха комисии, правеха се протоколи. Една част от територията покрая пътя беше почистена от храсти и нищо повече. Има много знаци, които са паднали, не са възстановени, някои от които са много важни, защото е забранено спирането, паркирането по тази отсечка. Ако дойдете събота и неделя ще видите какви тапи се получават."

По време на инспекцията от община Рила увериха, че в най-скоро време ще започне ремонт на пътя, но не се ангажираха със срокове. За момента няма намерения пътят отново да премине към републиканската пътна мрежа.

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