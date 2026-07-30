Съдът трябва да реши може ли да се лекува в България Ива Михайлова

Втори ден разпит на свидетели по делото срещу Ива Михайлова в Кочани. Ще бъде ли позволено на момичето да напусне родния си град и да се лекува в България?

Повече от два часа продължава разпитът на полицая, извършил огледа и изготвил протокола за катастрофата, при която Ива Михайлова е пострадала. Към момента въпроси към полицейския служител задава единствено прокурорът. Очевидната цел на обвинението е да изясни обстоятелства, свързани с показанията на друг свидетел, който предстои да бъде разпитан. Въпросите към полицейските служители са насочени основно към това дали са забелязали този свидетел на мястото на произшествието.

Предстои да стане ясно как ще се развият следващите разпити по делото. По въпроса дали на Ива Михайлова ще бъде разрешено да продължи лечението си в България, отговор се очаква в края на днешното съдебно заседание или в следващите дни. Съдията даде основание да се смята, че ще обсъди този въпрос след приключване на разпитите на свидетелите.

В съдебната зала днес пристигнаха и депутати от „Възраждане“ - Ангел Георгиев, председател на парламентарната комисия за политиките на българите извън страната, както и Кръстю Врачев. Те следят развитието на делото. Очаква се заседанието да продължи дълго, тъй като предстои разпитът на още седем свидетели.

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