БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната...
Чете се за: 07:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стою Стоев: Ако Андрей Гюров реши да се кандидатира за президент, ПП е готова да застане зад него

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 08:42 мин.
У нас
Запази

Според мен следващият президент няма да се казва Илияна Йотова, защото кандидатът, когото ние ще подкрепим, ще бъде следващият президент, заяви депутатът от ПП

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ако Николай Гюров реши да се кандидатира за президент, ПП е готова да застане зад него. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от ПП Стою Стоев в „Денят започва“. По думите му президентската кампания вече е започнала, а формацията е в готовност да застане зад евентуална кандидатура на Гюров.

Стою Стоев, „Продължаваме промяната“: „Смятаме, че ако г-н Гюров реши да се кандидатира за президент - защото това е негово лично решение, нашата партия е в пълна готовност да му окаже всякаква подкрепа. Убеден съм, че с последните действия на г-жа Йотова той има изключително голям шанс да бъде следващият президент на Република България.“

Той уточни, че до този момент не е взето формално партийно решение, тъй като първата стъпка е самият потенциален кандидат да заяви желание да участва в президентската надпревара.

„Коректно е първо самият човек да реши дали иска да влезе в тази битка. След това много бързо ще преминем през вътрешнопартийната процедура. Абсолютно съм убеден, че г-н Гюров ще получи подкрепата на „Продължаваме промяната“ и цялата помощ, която пожелае от нас“, каза още депутатът.

На въпрос дали зад подобна кандидатура биха застанали и останалите формации от демократичното пространство, Стоев подчерта, че може да говори единствено от името на собствената си партия.

„Мога да отговарям само за „Продължаваме промяната“. Това е решение на всеки един от субектите във форума за демократично действие, както и на „Демократична България“. Мисля, че в крайна сметка ще имаме общо решение, но към момента мога да говоря единствено от името на нашата партия като нейн член.“

Попитан дали партийна кандидатура на ПП няма да затрудни търсенето на по-широка обединителна фигура, Стоев отказа да разкрие повече подробности, но увери, че подкрепеният от формацията кандидат ще спечели президентските избори.

„На 25 октомври ще видите. Според мен следващият президент няма да се казва Илияна Йотова, защото кандидатът, когото ние ще подкрепим, ще бъде следващият президент на Република България.“

Стоев отправи и критики към вицепрезидента Илияна Йотова, като я обвини, че не е изпълнила ролята си на коректив на изпълнителната власт.

Стою Стоев, „Продължаваме промяната“: „На разговорите, които имахме, тя не скри немалка част от критиките си по приемането на бюджета и призна, че редица мерки нямат отношение към бюджета за 2026 година. Но чухте ли публично тези критики? Аз не чух нито една дума. Това е проблемът - тя се превърна в говорител на правителството. По никакъв начин не можем да кажем, че може да бъде реален коректив на изпълнителната власт.“

Депутатът от ПП отправи остри критики към управлението, като заяви, че според него обещанията за промяна не се изпълняват.

„Основният проблем може да се опише с едно изречение – говорим едно нещо, а вършим съвсем друго. Казахме, че ще се борим с модела на управление на Борисов и с начина, по който се разпределят публичните финанси. А какво приехме? Един бюджет, в който има огромно количество заделени разходи, които могат да бъдат разходвани по абсолютно същия начин. Така нареченият модел на джипката сега може би просто се трансформира в модела на самолета.“

Според депутата вместо обещаната прозрачност се запазва същият механизъм за разпределяне на публични средства. Стоев отхвърли твърденията, че именно управлението на „Продължаваме промяната“ е оставило тежко финансово наследство, като настоя всички претенции да бъдат доказани с конкретни разчети в бюджета.

„Ако наистина има тежко наследство, нека бъде описано в бюджета, за да го видят всички. Вместо да хвърляме празни думи в пространството, опишете разходите и покажете кои са те. Така ще можем да проследим как се харчат средствата.“

По думите му именно липсата на детайлно разписани разходи поражда най-големите съмнения.

„Виждаме едни огромни суми, които са заделени, но никой не знае за какво ще бъдат изхарчени. Това е проблемът. Ако има стари задължения и стари плащания – опишете ги. Ако има наследени проекти – покажете ги. Но когато милиарди левове стоят без конкретно предназначение, няма как обществото да има доверие.“

Стоев постави под съмнение и възможността правителството да изпълни заложените капиталови разходи до края на годината.

Стою Стоев, „Продължаваме промяната“: „Предвидени са 9,3 млрд. да бъдат изхарчени по капиталовата програма. Към последните официални данни са изразходвани едва 1,8 млрд. лева. Как за оставащите няколко месеца ще бъдат похарчени всички останали средства? Ако има конкретни проекти - покажете ги. Ако има наследени плащания – опишете ги.“

Според Стоев именно в централния бюджет се намира най-големият проблем.

Стою Стоев, „Продължаваме промяната“: „Ако отворите член първи на закона за бюджета, ще видите едно общо число за разходите. Когато съберете всички пера след това, ще установите, че има буфер от над 3 млрд. за неописани разходи. Същото е и при капиталовите разходи - има разлика от над 1,8 млрд., за които няма конкретни проекти. Това е целият проблем.“

Той подчерта, че именно тези средства според парламентарната група на ПП могат да бъдат използвани за покриване на предложените от опозицията социални мерки, без да се увеличава дефицитът. Стоев заяви, че според разчетите на „Продължаваме промяната“ бюджетният дефицит е можел да остане значително по-нисък.

„Ние направихме много подробен разчет. Само като отпаднат тези неразписани средства, дефицитът отива на около 3,1%, без да се предприемат каквито и да било допълнителни мерки. Затова питаме откъде се появиха тези 5,7%. Това е въпросът, на който управляващите трябва да отговорят.“

По време на интервюто Стоев потвърди, че парламентарната група ще поиска Конституционният съд да се произнесе по част от приетите текстове.

„Абсолютно задължително е да сезираме Конституционния съд. Ще изложим юридическите аргументи, защото има сериозни основания за противоконституционност.“

Като основен мотив той посочи промените, свързани с начина на определяне на възнагражденията на магистратите.

Стою Стоев, „Продължаваме промяната“: „Един от основните принципи в Конституцията е разделението на властите. Европейските стандарти са категорични, че възнагражденията на магистратите трябва да се определят по независим механизъм. Ако утре някой реши да намали депутатските заплати наполовина, автоматично ще намалеят и възнагражденията на съдиите. Това поставя под риск независимостта на съдебната власт и затова смятаме, че тези текстове трябва да бъдат проверени от Конституционния съд.“

Вижте целия разговор във видеото

#застава зад него #Николай Гюров #Стою Стоев #Продължаваме промяната #кандидат за президент

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
1
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
3
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва: "Поддържайте си самолетите МиГ-29"
4
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва:...
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
5
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива...
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.
6
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Политика

След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа рисърч"
След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа рисърч"
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно изборите да бъдат спечелени от госпожа Йотова Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно изборите да бъдат спечелени от госпожа Йотова
Чете се за: 07:15 мин.
Президентството: Няма основания за отлагане на бюджета за 2026 г. Президентството: Няма основания за отлагане на бюджета за 2026 г.
Чете се за: 08:52 мин.
Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител
Чете се за: 05:27 мин.
Правителството одобри решение за нови цени на винетките от 1 август Правителството одобри решение за нови цени на винетките от 1 август
Чете се за: 03:40 мин.
Кабинетът освободи Георги Георгиев от длъжността зам.-председател на ДАНС Кабинетът освободи Георги Георгиев от длъжността зам.-председател на ДАНС
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно изборите да бъдат спечелени от госпожа Йотова
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната към...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа рисърч" След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа рисърч"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Стою Стоев: Ако Андрей Гюров реши да се кандидатира за президент, ПП е готова да застане зад него Стою Стоев: Ако Андрей Гюров реши да се кандидатира за президент, ПП е готова да застане зад него
Чете се за: 08:42 мин.
У нас
Най-малко 13 жертви на поредните руски удари срещу Украйна Най-малко 13 жертви на поредните руски удари срещу Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Жители на село Крумово с колективна жалба заради чести токови удари
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Трима пожарникари загинаха в Гърция, Турция също е в плен на пламъците
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Броят на жертвите на труса в Япония достигна 28, все още се търсят...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
САЩ с нови удари срещу Иран след атаките по американски бази в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ