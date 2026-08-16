Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3

Тази година Франкфурт ще бъде световната столица на художествената гимнастика.

Най-добрите гимнастички на планетата ще се съберат за първото голямо изпитание по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис - световното първенство, което поставя началото на олимпийските квалификации.

България влиза в битката с най-силните си състезателки – Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени. Те са готови отново да защитят авторитета на българската школа. Очакват ни дни на вдъхновение, съвършенство и битка за отличията.

Силен старт за Ева Брезалиева на световното първенство във Франкфурт

Стилияна Николова е четвърта, Ева Брезалиева заема 18-о място след първия ден на квалификациите за многобоя на световното първенство

Втора по сила оценка на обръч за Стилияна Николова в квалификациите на световното първенство във Франкфурт

Стилияна Николова се класира за два финала

Стилияна Николова атакува световните медали, Ева Брезалиева приключи участието си във Франкфурт

Стилияна Николова спечели сребро в многобоя на световното първенство и олимпийска квота за Лос Анджелис 2028

Българският ансамбъл е на два финала след шестото място в многобоя на Световното

България спечели среброто в отборното класиране на световния шампионат по художествена гимнастика

Програма на оставащите преките предавания:

15 август, съб.: 12:00 ч. ансамбли, многобой - БНТ 3 - България е в група В, която започва в 14:45 часа.

15 август, съб.: 14:45 ч. ансамбли, многобой - БНТ 3

16 август, нед.: 12:00 ч. финали на уреди - БНТ 3

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика от 14 до 16 август в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.