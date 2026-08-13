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Стилияна Николова се класира за два финала на световното първенство във Франкфурт

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Спорт
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Българската звезда ще се бори за медалите на бухалки и лента, а след четири изиграни съчетания заема второ място в квалификацията за многобоя

стилияна николова класира два финала световното първенство франкфурт
Снимка: БТА
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Стилияна Николова си осигури участие в два от финалите на отделните уреди на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Световната вицешампионка в многобоя от Рио де Жанейро 2025 намери място сред най-добрите осем на бухалки и лента след края на квалификациите на двата уреда.

Българката постигна втори резултат на бухалки, след като получи оценка от 29.250 точки за изпълнението си. На лента Николова също намери място във финала, нареждайки се пета с 28.300 точки.

Силното представяне оставя Николова и в отлична позиция в битката за многобоя. След четирите си съчетания тя заема второто място в квалификацията със сбор от 87.350 точки.

Начело излезе представителката на домакините Даря Варфоломеев. Двукратната световна шампионка впечатли с изпълнението си на лента и получи 30.050 точки, с което събра общ актив от 89.000.

Зад Варфоломеев и Николова във временното подреждане е София Илтерякова, която се състезава с неутрален статут и има 85.600 точки.

Най-високата оценка на шампионата до момента остава притежание на италианката София Рафаели. Тя получи 30.100 точки за композицията си с обръч.

Другата българска представителка Ева Брезалиева не успя да се класира за финалите на бухалки и лента. Тя завърши 18-а на бухалки с 26.750 точки, а на лента получи 27.050. В многобоя Брезалиева временно заема 12-ата позиция със сбор от 81.150 точки.

За нея остава очакването на окончателното подреждане, тъй като първите 18 гимнастички ще продължат към финала на индивидуалния многобой.

До края на квалификациите във Франкфурт предстоят още четири групи, в които състезателките ще представят композициите си с обръч и топка. След приключването им ще стане ясно окончателното класиране за финала в многобоя, както и участничките във финалите на останалите два уреда.

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#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #Стилияна Николова

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