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Християна Тодорова произнесе клетвата от името на съдиите и официалните лица на световното по художествена гимнастика

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Спорт
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Шампионатът във Франкфурт можете да гледате в ефира на БНТ.

християна тодорова зала славата
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Президентът на Световната гимнастика Моринари Ватанабе откри официално 42-о Световно първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт, който БНТ ще излъчи

Церемонията беше изключително скромна. Тя започна с видеоклип за всички спортове под шапката на Международната федерация, участващите държави също бяха представени с флаговете на видео стена. След химна на Германия последваха речите на официалните лица - Моринари Ватанабе, Борис Райн - министър-председател на германската федерална провинция Хесен и Алфонс Хьолцл, президент на германската федерация по гимнастика.

Бронзовата медалистка с ансамбъла на България от Рио 2016 Християна Тодорова произнесе клетвата от името на всички съдии и официални лица на шампионата.

От името на всички съдии и официални лица обещавам, че ще изпълняваме задълженията си на това Световно първенство с пълна безпристрастност, като уважаваме и спазваме правилата, които го ръководят, в истинския дух на спортсменството“, каза тя.

Квалификациите при жените започнаха рано сутринта и ще продължат до около полунощ. С втори стартов номер сутринта Ева Брезалиева игра с обръч и топка. Тя е четвърта в многобоя след първите две групи и пета на отделните уреди. От 14.30 часа местно време започва четвъртата група, в която е европейската вицешампионка Стилияна Николова.

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#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #Християна Тодорова

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