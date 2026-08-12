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Кристeн Радуканова: Надявам се скоро да задмина постиженията на майка ми

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Спорт
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Българската спринтьорка остана разочарована от резултата си на 200 метра, но определи дебюта си на голям форум при жените като вдъхновяващо преживяване

кристeн радуканова надявам скоро задмина постиженията майка
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Кристeн Радуканова не скри разочарованието си след участието на 200 метра на Европейското първенство в Бирмингам. Българката завърши с 24.18 секунди и не успя да намери място сред полуфиналистките, но въпреки резултата определи първото си голямо първенство при жените като изключително ценно преживяване.

"Условията са много добри. Друго е да се появиш на такъв голям форум. Щастлива съм, че успях да се докосна до такова голямо състезание за първи път и се надявам, че няма да е за последен“, заяви Радуканова непосредствено след бягането.

Спринтьорката призна, че е пристигнала в Бирмингам с очаквания за значително по-силен резултат и не е удовлетворена от показаното на пистата.

"Бях готова за много по-силен резултат. Определено не съм доволна. Сезонът обаче се разви с много добри резултати. Продължавам да гледам напред и ще се готвя за следващия сезон“, коментира българката.

Стартът в Бирмингам е бил последният за Радуканова през летния сезон. Предстои ѝ по-продължителна почивка, преди да започне подготовката за състезанията през зимата.

"Това беше за този сезон. Приключвам го. Сега ще взема около месец, може би месец и половина почивка, след което започвам да се готвя за зимния сезон.“

Особено впечатление на Радуканова е направила възможността да бъде на една писта с част от най-големите имена в европейската атлетика.

"От една страна се чувствам все едно съм си вкъщи, защото доста познати лица бяха на пистата заедно с мен. В същото време съм много вдъхновена от хората, които досега съм виждала само по телевизията. Много съм щастлива, че успях да участвам тук тази година“, добави тя.

Българката се подготвя в Италия под ръководството на Марко Айрале. В тренировъчната група е и европейската шампионка Ейми Хънт, а Радуканова призна, че възможността да работи всекидневно с атлетка от подобна класа е допълнителна мотивация.

"Разбира се, че комуникираме. Тренираме заедно, правим стартове заедно, подготвяме се заедно. Тя е като мой стимул, който трябва да гоня, за да стана някой ден добра, колкото е тя в момента“, каза Радуканова.

Любопитна е и връзката на семейството ѝ с Бирмингам. Именно в този град майка ѝ Златка Георгиева прави един от първите си големи международни стартове още като девойка.

"Тя ми го каза, аз не знаех. Да, така е. Стартирала е тук, мисля, че на първенство до 20 години“, разказа Кристин.

Радуканова вече усеща, че върви по пътя на своята майка, която има сериозни постижения на международната сцена. Амбицията на младата българка обаче е един ден да стигне още по-далеч.

"Мисля, че вече вървя по нейните стъпки. Въпросът е дали ще успея да ги задмина. Надявам се това да стане скоро. И тя се надява, така че вярваме, че ще се случи“, завърши Кристин Радуканова.

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#Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 #Кристен Радуканова

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