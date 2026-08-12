Кристeн Радуканова: Надявам се скоро да задмина постиженията на майка ми

Българската спринтьорка остана разочарована от резултата си на 200 метра, но определи дебюта си на голям форум при жените като вдъхновяващо преживяване
Кристeн Радуканова не скри разочарованието си след участието на 200 метра на Европейското първенство в Бирмингам. Българката завърши с 24.18 секунди и не успя да намери място сред полуфиналистките, но въпреки резултата определи първото си голямо първенство при жените като изключително ценно преживяване.
"Условията са много добри. Друго е да се появиш на такъв голям форум. Щастлива съм, че успях да се докосна до такова голямо състезание за първи път и се надявам, че няма да е за последен“, заяви Радуканова непосредствено след бягането.
Спринтьорката призна, че е пристигнала в Бирмингам с очаквания за значително по-силен резултат и не е удовлетворена от показаното на пистата.
"Бях готова за много по-силен резултат. Определено не съм доволна. Сезонът обаче се разви с много добри резултати. Продължавам да гледам напред и ще се готвя за следващия сезон“, коментира българката.
Стартът в Бирмингам е бил последният за Радуканова през летния сезон. Предстои ѝ по-продължителна почивка, преди да започне подготовката за състезанията през зимата.
"Това беше за този сезон. Приключвам го. Сега ще взема около месец, може би месец и половина почивка, след което започвам да се готвя за зимния сезон.“
Особено впечатление на Радуканова е направила възможността да бъде на една писта с част от най-големите имена в европейската атлетика.
"От една страна се чувствам все едно съм си вкъщи, защото доста познати лица бяха на пистата заедно с мен. В същото време съм много вдъхновена от хората, които досега съм виждала само по телевизията. Много съм щастлива, че успях да участвам тук тази година“, добави тя.
Българката се подготвя в Италия под ръководството на Марко Айрале. В тренировъчната група е и европейската шампионка Ейми Хънт, а Радуканова призна, че възможността да работи всекидневно с атлетка от подобна класа е допълнителна мотивация.
"Разбира се, че комуникираме. Тренираме заедно, правим стартове заедно, подготвяме се заедно. Тя е като мой стимул, който трябва да гоня, за да стана някой ден добра, колкото е тя в момента“, каза Радуканова.
Любопитна е и връзката на семейството ѝ с Бирмингам. Именно в този град майка ѝ Златка Георгиева прави един от първите си големи международни стартове още като девойка.
"Тя ми го каза, аз не знаех. Да, така е. Стартирала е тук, мисля, че на първенство до 20 години“, разказа Кристин.
Радуканова вече усеща, че върви по пътя на своята майка, която има сериозни постижения на международната сцена. Амбицията на младата българка обаче е един ден да стигне още по-далеч.
"Мисля, че вече вървя по нейните стъпки. Въпросът е дали ще успея да ги задмина. Надявам се това да стане скоро. И тя се надява, така че вярваме, че ще се случи“, завърши Кристин Радуканова.