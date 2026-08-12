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Водна криза в резервата "Сребърна" - какви мерки се предприемат? (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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водна криза резервата сребърна какви мерки предприемат снимки
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Продължава операцията по прехвърляне на вода от река Дунав към езерото в резервата „Сребърна“, като вече са подадени приблизително 1,8 млн. куб. метра вода. Това съобщи експертът по „Връзки с обществеността“ в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе Рени Петрова. Тя припомни, че проблемът е обсъждан на заседание с участието на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) и останалите членове на кризисния щаб – пожарната служба в Силистра, общинската и областната администрация.

На ИАППД е представена актуалната ситуация с намаляването на водата в ръкава между остров Девня и резервата „Сребърна“.

Обсъждан е вариант с баржа, която да почисти от наноси участък малко по-нагоре към езерото и рибарско селище Танасово, за да може от главния ръкав да се вкарва вода.

Осигурени са и бонови заграждения, които се монтират, за да ограничат достъпа на водорасли до помпите. Причината е, че водата е топла и има наличие на цъфтящи водорасли, които могат да бъдат засмуквани от помпите.

Петрова посочи, че на място работят четири помпени линии на преливника – две твърди и две меки. Според ситуацията се спират или пускат някои от тях. Целта е да се поддържа работата на линиите, доколкото позволява намаляващото количество вода в малкия канал.

От Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ отбелязаха, че хидроложката обстановка по реката остава усложнена, в сила все още са и всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия ѝ участък.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последното денонощие плавателният съд, който беше заседнал във фарватера на новообразувана пясъчна коса в района на Лом е отседнал с помощта на друг кораб. В района на село Гомотарци, извън фарватера, вчера е заседнал друг плавателен съд, който не пречи на корабоплаването. В този район през юли беше заседнал и круизен кораб, което наложи евакуацията на над 180 пасажери със съдействието на „Гранична полиция“.

От ИАППД уточниха, че през последното денонощие в българския участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад с между 1 и 5 см.

При Видин нивото е минус 38 сантиметра, при Лом – минус 25, при Русе – минус 116, а в района на Силистра – минус 102 сантиметра.

Снимки: БТА

#Сребърна #водна криза #резерват

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