Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си

Само двете момичета от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев, са решили да обжалват мярката си за неотклонение "задържане под стража".

Останалите трима тийнейджъри не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи.

В четвъртък от 10.00 ч. Апелативният съд ще се произнесе по исканията на момичетата за освобождаване от ареста и по-лека мярка.

Преди това ще се проведе протест на жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития и с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев.

Междувременно шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов заяви, че разследването усилено продължава, като не е изключено да се стигне до още задържани, ако се съберат доказателства за това.