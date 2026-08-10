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И.д. главният прокурор разговаря с председателя на антикорупционна комисия Пламен Тодоров

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И.д. главният прокурор разговаря с председателя на антикорупционна комисия Пламен Тодоров
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Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова проведе работна среща с председателя на КПК Пламен Тодоров в Съдебната палата.

Основен акцент в разговора бе поставен във връзка с институционалното взаимодействие между Прокуратурата на Република България и новоучредената Комисия за противодействие на корупцията. Обсъдени бяха мерки за превенция и противодействие на корупцията при спазване на принципите за законност, обективност и безпристрастност, както и необходимостта от споразумение между двете институции.

Прокуратурата на Република България и Комисията за противодействие на корупцията ще продължат своевременно да обменят информация и да координират работата си при стриктно спазване на законовите им правомощия.

#главен прокурор Ваня Стефанова #Пламен Тодоров #Ваня Стефанова #антикорупционна комисия

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