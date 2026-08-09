Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля

Първи коментар на президента Илияна Йотова след взривения дрон край Кардам. По думите ѝ сигурността на хората е най-важна, а случаят не трябва да се използва за политическа употреба. Пред журналисти във Варна Йотова каза, че е в непрекъсната връзка с Министерския съвет, както и, че е непрекъсната координацията ѝ с всички служби. Тя поздрави и момчетата, които са отишли първи на мястото, за да могат да гарантират сигурността на гражданите.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Очаквам докладите на службите, за да видим максимално достоверно какъв е дронът, каква е била неговата роля, целенасочено ли е било, отклонил ли се е. Имам уверенията и на началника на отбраната, че държи връзка с неговите украински и румънски партньори. Разочарована съм от начина, по който този инцидент се използва за примитивна политическа употреба. За мен най-важна е сигурността на българските граждани. Поне два Консултативни съвета има, които са посветени на състоянието на Българската армия. Той ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан. Имаме много бели петна по отношение на наличието на системи, които да се борят с дронове, те стават все по-съвършени. Считам, че българската държава трябва да направи всичко възможно да подпомогнат всички фирми, които ги произвеждат. В момента стратегическите ни цели са защитени, нужна е реформа. България трябва да бъде част от силен дипломатически натиск за търсене на мирно решение в Украйна, всеки ден можем да бъдем изправени пред подобни инциденти."

снимки: БТА

Йотова каза още, че трябва да се направи среща на страните от Черно море, без Русия: