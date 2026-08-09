Земеделският министър Пламен Абровски: Държавата трябва да засили контрола върху вноса от трети страни

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски коментира в студиото на "Денят започва в неделя" мерките след инцидента с дрона край Кардам, проверките на вноса на плодове и зеленчуци, ниските изкупни цени за земеделските производители, високите цени за потребителите и необходимостта от промени в сектора. По думите му държавата трябва да засили контрола върху вноса от трети страни и да работи за кооперирането на българските земеделски производители.

В началото на разговора министърът коментира вчерашния инцидент с падналия дрон край Кардам и увери, че правителството реагира адекватно на ситуацията:

"Едва ли мога да кажа нещо повече от това, което премиерът каза. Както виждате правителството е на място, ние реагираме, смея да твърдя, че доста адекватно спрямо ситуацията, която е. Така, че аз искам да успокоя хората, българската държава си е на мястото, правителството си е на мястото и за момента нямаме основание за притеснение."

В началото на седмицата започнаха мащабни проверки по граничните пунктове. Причината са сигналите на земеделски производители, според които вносът оказва сериозен натиск върху цените на българската продукция. Министърът посочи, че при проверките до момента не са установени фрапиращи нарушения от гледна точка на безопасността на храните.

"Фрапиращи нарушения от гледна точка на безопасността на храните, които влизат, слава Богу няма", успокои той.

Абровски обаче разказа, че при посещението си на граничния пункт "Гюешево" е попаднал на сериозна разлика в декларираните цени на вносните домати:

"Първата фактура, която видях, беше за домати от Албания на 1,30 евро. Чудесно, прекрасна цена, конкурентна, ние произвеждаме по-конкурентна цена, добре. Втората пратка обаче, която ми показаха, беше за домати за прясна консумация за 30 цента."

По думите му тази разлика е изключително сериозна:

"Това е изключително фрапираща разлика и се оказа, че на граничния пункт нито митниците, нито НАП, нито служителите на Агенцията по храните имат отношения към тези цени."

Според министъра при проверките е станало ясно, че през годините не са били извършвани насрещни проверки, свързани с декларираните цени. Той обясни и механизма, за който според него са сигнализирали земеделски производители. Става дума за възможност една продукция да бъде закупена на една цена, а след това да бъде декларирана с фактура на значително по-ниска стойност:

"Оказа се, че това, което бях чувал от земеделските производители и смятах за мит, е напълно възможно да се случи."

По думите му схемата може да доведе до сериозен марж на печалба и възможност за натиск върху българските производители:

"Купува се от държава-членка или трета страна извън Европейския съюз. Заплаща се в голямата си част на ръка земеделска продукция. Впише се някаква фактура. Тази фактура се къса. Прави се втора фактура, която е на изключително занижени цени. Тази примерно с 30 цента – тя влиза в българската държава. Обмитява се на 30 цента и тогава вече по документи ти имаш много сериозен марж на печалба."

Абровски свърза проблема и с раздробеното българско земеделие, което според него затруднява производителите да постигат необходимите количества и да преговарят с по-големи купувачи. Според министъра проблемът с липсата на контрол върху тези процеси е съществувал години наред. Той посочи, че контролът се намира на границата между няколко институции — Министерството на земеделието, Министерството на финансите чрез НАП и митниците, както и Министерството на икономиката.

"И се оказва, че в последните години нито един министър не му се е занимавало нито от финанси, нито от икономика, нито от земеделие, защото на пазара се допират тези три институции."

По думите му настоящото правителство има амбицията да промени това. В разговора бяха представени и позициите на земеделски производители, които посочват ниските изкупни цени и вноса като основни проблеми пред сектора:

"Просто това е някакво безумие. Основният проблем не е свръхпроизводството. Основният проблем за мен е нерегламентирания внос."

Производителите поставят въпроса и за разликата между цената, на която продават продукцията си, и тази, на която тя достига до крайния потребител:

"Не може динята в Любимец да кажем, качествената диня, която е първо качеството да е 12 цента, а в Хасково, който е на 50 км, става 50 цента, докато стигне до София става 1 евро. Проблемът е с вноса. Основно от трети страни, от Турция, от Албания, от Македония. Ако бъде донякъде ограничен, не изцяло, то е ясно, че ще има и внос, обаче да бъде регулиран вноса, мисля, че тогава Хасково ще е наред."

Производителите поставят въпроси и за контрола върху продукцията, която влиза от държави извън Европейския съюз:

"От Турция, Македония, Албания, те не са в Европейския съюз, пръскат се с техни препарати, никой не контролира с какво са пръскат, с какво са тори. Внася се, консервира се, продава се на българския пазар."

Те настояват и за по-голяма прозрачност при цените на стоките:

"Искаме, като цената се каже на всички борси, че е така, да бъде така. Ако направят и табла на борсите, да се гледат цените, на всеки един артикул, още по-добре."

Според Абровски решението трябва да започне с работа с правителствата на държавите извън Европейския съюз:

"Пак ви казах, промяната идва от това да се започне работа с правителствата на третите държави, които са извън Европейския съюз."

По думите му заниженото деклариране на цените ощетява не само българския бюджет, но и бюджетите на държавите, от които идва продукцията:

"Защото ако ти внасяш с една фактура, на която си написал занижени цени, това означава, че ти ощетяваш фиска не само на Република България, ти ощетяваш фиска примерно на Република Косово, от където повечето домати влизат в България от Република Косово."

Министърът обяви, че се разработва закон за кооперирането, както и мерки, които да насърчат земеделските производители да се обединяват:

"Нашата амбиция е да стартираме и да използваме тези средства така, че да подпомогнем тяхното коопериране, да създадем данъчни стимули, защото чрез данъчните стимули е по-лесно кооперирането и обединяването."

Според него обединяването би довело не само до по-добри цени, но и до намаляване на разходите. Абровски посочи, че се разработва и конкретен законодателен подход:

"В момента разработваме закон за кооперирането, разработваме и ще представим на финансовия министър определен набор от възможности в рамките на следващия бюджет, които да нямат голямо отражение към физика, защото знаете, че ние сме в процедура на свърхбюджетен дефицит, но трябва да се работи по тази тема."

Другият основен въпрос остава цената за крайния потребител. Абровски коментира идеите за "справедлива цена", обозначаване на регионални и български продукти и отношенията с големите търговски вериги. По думите му всички тези мерки трябва да се разглеждат в рамките на пазарната икономика и правилата на Европейския съюз.

Абровски коментира и въпроса за администрацията в Министерството на земеделието и неговите структури:

"Да, има раздута администрация, има множество незаети бройки, през които се ощетява и бюджета."

По думите му предстои сериозна административна реформа, включително обединяване на структури с припокриващи се функции. Според министъра целта е оптимизацията да бъде насочена към администрацията, без да се намалява капацитетът на служителите, които работят на терен и извършват контролни функции.

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