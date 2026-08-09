Унгарският премиер Петер Мадяр номинира Андраш Бака за нов президент

Управляващата партия в Унгария номинира бившия председател на Върховния съд Андраш Бака за следващ президент на страната. Решението беше съобщено от премиера Петер Мадяр след заседание на парламентарната група на ТИСА.

Бака е бивш председател на Върховния съд. Той беше отстранен от правителството на Виктор Орбан през 2011 г., три години преди изтичането на мандата му. Преди това Бака е бил съдия в Европейския съд по правата на човека. Той ще замени на поста бившия президент Тамаш Шуйок, когото Мадяр определи като "марионетка" на Орбан и отстрани след идването си на власт.

Партията на Орбан – ФИДЕС, заяви, че това прави избора на Бака също толкова нелегитимен. Според конституционна поправка приета от новото управляващо мнозинство, новият президент ще остане на поста до влизането в сила на нова конституция или за максимален срок от пет години.