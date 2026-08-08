Сенатът на САЩ утвърди Тод Бланч за главен прокурор

Само с един глас мнозинство американският Сенат утвърди бившия личен адвокат на президента Доналд Тръмп на поста главен прокурор. Така Тод Бланч официално оглави министерството на правосъдието. Той изпълняваше временно длъжността от април.

Вотът в Сената слага край на оспорвана процедура, в която и републиканци, и демократи изразиха резерви за назначението.

Министерството на правосъдието традиционно държи на своята независимост от Белия дом. Доналд Тръмп настоява то да следва по-тясно политическия курс на неговата администрация. Той не крие намеренията си да използва правомощията на институцията за разследвания срещу политически противници.