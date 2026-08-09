ГЕРБ: Сигурността на България не е тема за партийна пропаганда

Сигурността на България не е тема за партийна пропаганда. Инцидентът с дрона, навлязъл в българското въздушно пространство и взривил се край село Кардам, обаче изисква бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства. Това се посочва в позиция на партия ГЕРБ, публикувана във Фейсбук.

По-рано днес на брифинг в Министерския съвет премиерът Румен Радев обяви, че дрон е навлязъл във въздушно ни пространство и се е взривил на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. Инцидентът е станал в 8:10 ч. тази сутрин на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод.

Според ГЕРБ българските граждани трябва да получат ясен отговор какъв е дронът, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случаен инцидент или за съзнателно действие срещу територията на държава член на НАТО.

Особено важно е да знаем дали съществува риск от повторение и какви конкретни мерки са предприети, така че България да може своевременно да открива, проследява и неутрализира подобни заплахи, отбелязват от партията.

Случилото се още веднъж показва необходимостта от изграждането на обща европейска и съюзническа система за защита срещу дронове по целия Източен фланг – от Балтийско до Черно море, с интегрирано наблюдение, обмен на информация и координирана реакция. В момент на повишени рискове България трябва да действа спокойно, професионално и заедно със своите съюзници. Националната сигурност изисква факти, способности и единство, а не политически спекулации, отбелязват от ГЕРБ.