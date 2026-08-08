Земеделският министър: Има "аномалии" в цените на вносните плодове и зеленчуци

Няма открити остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците, които се контролират на влизане в България. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на сезона за лов на прелетен дивеч.

Той допълни, че в момента се прави анализ, а първите данни ще бъдат представени официално следващата седмица. Абровски отбеляза, че има и случаи на съмнителни цени на вносни плодове и зеленчуци.