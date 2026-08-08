Земеделският министър: Има "аномалии" в цените на вносните плодове и зеленчуци

Няма открити пестициди във вносните плодове и зеленчуци, проверявани на границата, каза Пламен Абровски
Няма открити остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците, които се контролират на влизане в България. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на сезона за лов на прелетен дивеч.
Той допълни, че в момента се прави анализ, а първите данни ще бъдат представени официално следващата седмица. Абровски отбеляза, че има и случаи на съмнителни цени на вносни плодове и зеленчуци.
Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Установяваме интересни аномалии по отношение на цените, защото няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация да влиза от трети страни на 30 цента в България. За много голямо учудване все още до този момент, въпреки че през годините са правени много проверки, никой не се е ангажирал да разговаря с правителствата на другите държави. Говоря Северна Македония, Косово и Албания по отношение на това да се правят насрещни проверки по отношение на фактурите на плодовете и зеленчуците, които се доставят."