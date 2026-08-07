От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро

От 9 август цените и стойностите на финансовите услуги в България ще се обявяват само в евро. От Комисията за финансов надзор напомнят, че приключва периодът на двойното обозначаване, като промяната обхваща застрахователния, пенсионноосигурителния и капиталовия пазар. Левовата равностойност може да бъде посочвана единствено информативно и не променя условията по действащите договори.

На 8 август 2026 г. приключва периодът на двойно обозначаване на цените в левове и евро, предвиден в чл. 15,ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Двойното обозначаване на цените в левове и евро беше временна мярка, имаща за цел да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати необосновано повишаване на цените от страна на търговците.

От 9 август 2026 г. всички поднадзорни лица на КФН трябва да обявяват стойностите и цените на предлаганите от тях услуги в евро. По своя преценка те могат да продължат да посочват и левовата равностойност единствено с информационна цел.

Когато компаниите продължат допълнително да посочват и левова равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че стойността в евро е единствената валидна, а стойността в левове има само справочен характер. Цените и стойностите в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно, по начин, който не въвежда в заблуждение потребителите, отбелязват от КФН.

След изтичането на периода на двойно обозначаване, застрахователите и застрахователните посредници ще обявяват сумата, дължима по застрахователните договори и дължимите вноски в евро.

Пенсионноосигурителните дружества ще представят само в евро стойността на средствата, натрупани по индивидуалните партиди, събираните такси и удръжки и останалите парични стойности, съдържащи се в информацията, предоставяна на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници.

Пенсиите и другите плащания от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания се отпускат и изплащат в евро.

След приключването на периода на двойно обозначаване регулираният пазар и многостранните системи за търговия могат да публикуват единствено в евро оборота на мястото на търговия и цените на финансовите инструменти, допуснати до търговия.

След 8 август 2026 г., инвестиционните посредници, управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове могат да посочват единствено в евро комисионните и стойността на предоставяните от тях услуги в прилаганите от тях тарифи, както и баланса на паричните средства по левовите сметки на клиента, общата стойност на финансовите инструменти на клиента, както и информацията за таксите и разходите.

За пръв път управляващите дружества и националните инвестиционни фондове от отворен тип могат да посочват паричните стойности за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема единствено в евро при публикуване на интернет страниците си на обобщена информация за месец септември.

Комисията за финансов надзор продължава да упражнява надзор за спазването на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България от всички поднадзорни лица. В рамките на своите правомощия Комисията следи за правилното прилагане на правилата за превалутиране и закръгляване, за коректното обявяване на цените, таксите и останалите парични стойности в евро, както и за предоставянето на ясна, точна и разбираема информация на потребителите, инвеститорите и осигурените лица.

КФН напомня, че приключването на периода на двойно обозначаване не променя условията по действащите договори, не засяга размера на поетите задължения или придобитите права и не освобождава поднадзорните лица от задължението да предоставят коректна информация на своите клиенти.

КФН припомня, че съгласно закона дружествата не могат да увеличават цените на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори.

При съмнения за нарушения на нормативните изисквания гражданите могат да подават сигнали до Комисията за финансов надзор по установения ред.