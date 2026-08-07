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Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили финансова помощ от Социалното министерство

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хората засегнатите наводнения райони следят указанията местните власти призоваха здравното министерство
Снимка: илюстративна
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Над 260 домакинства, чиито домове пострадаха при наводненията през май и юни 2026 г., са получили финансова помощ от Министерството на труда и социалната политика, съобщиха от ведомството. Изплатени са общо 478 333 евро.

Еднократна помощ, достигаща трикратния размер на линията на бедност – до 1171,89 евро са получили 263 семейства. Конкретната сума зависи от нанесените щети, а при определянето й се взема предвид имущественото и доходното състояние на пострадалите.

За 91 домакинства, за които засегнатото жилище е единствено, е предоставена и допълнителна подкрепа от 1550 евро.

Още 8000 евро са изплатени на двама наследници на загиналия мъж при наводненията в района на Севлиево.

От Фонд „Социална закрила“ помощ до 1171,89 евро за обзавеждане и закупуване на унищожени домакински електроуреди са получили 71 души от общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Предстои да бъдат разгледани още около 10 заявления.

Най-много са подпомогнатите семейства в района на Севлиево - 105 са получили еднократни помощи, а 33 домакинства са получили и допълнителната подкрепа.

Еднократна помощ за 49 домакинства е отпусната от социалните служби в Габрово. Подпомогнати са и 38 семейства в Котел, където за 25 е отпусната и допълнителната подкрепа.

Във Велико Търново са отпуснати 21 еднократни помощи на стойност над 20 310,24 евро за пострадали семейства във Велико Търново, Дебелец и селата Присово и Церова кория. Допълнителна подкрепа е осигурена за 15 домакинства в община Велико Търново.

#май и юни #севлиево #пострадали от наводненията #мтсп #помощи

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