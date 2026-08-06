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ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач

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Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
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"Червените" се наложиха с 3:0 в Грузия.

Макаби Тел Авив – ЦСКА София
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА направи огромна крачка към плейофите на Лига Европа, след като разгроми с 3:0 Макаби Тел Авив в първия мач от третия квалификационен кръг. Срещата се проведе на стадион „Аджарабет Арена“ в Батуми, Грузия, където израелският тим домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток.

„Червените“ изнесоха най-силното си първо полувреме от началото на сезона и заслужено се оттеглиха на почивката с аванс от два гола след попадения на Макс Ебонг и Леандро Годой. След паузата тимът контролираше развитието на срещата, а резервата Жоел Цварц оформи крайното 3:0 в самия край, с което осигури отлична преднина преди реванша в София след седмица.

Българският тим откри резултата още в деветата минута. Леандро Годой намери Макс Ебонг пред наказателното поле, а халфът напредна и с прецизен удар в долния ляв ъгъл не остави шансове на вратаря Мелика – 1:0.

Попадението даде допълнително самочувствие на ЦСКА, който диктуваше темпото и създаваше по-опасните положения. В 27-ата минута Пастор опита късмета си с мощен удар, но стражът на Макаби се намеси и изби в корнер.

Само три минути по-късно „армейците“ удвоиха преднината си. След разбъркване в наказателното поле Леандро Годой реагира най-бързо и с удар от воле прати топката за втори път във вратата на израелците.

До почивката ЦСКА можеше да стигне и до трети гол. В 42-рата минута Йоанис Питас се освободи отлично в наказателното поле и стреля по земя, но Мелика се намеси решително и запази резултата.

След подновяването на играта Макаби Тел Авив опита да върне интригата и пренесе действията в половината на ЦСКА. В 54-тата минута Дор Перец се озова на добра позиция, но Фьодор Лапоухов излезе навреме и спаси удара му.

Гостите също не спряха да търсят ново попадение. Появилият се като резерва Жоел Цварц на два пъти беше близо до гол, като първо стреля покрай вратата, а след това бе отказан от вратаря на Макаби.

Най-чистата възможност за домакините дойде в 78-ата минута, когато резервата Мадмон се озова на отлична позиция само на няколко метра от вратата, но не успя да намери очертанията ѝ.

В последните секунди ЦСКА сложи точка на спора. Пастор изведе Жоел Цварц, който с мощен удар с левия крак не остави шанс на вратаря и оформи крайното 3:0.

С убедителния успех „червените“ си осигуриха сериозно предимство преди реванша в София и се доближиха до класиране за следващата фаза на Лига Европа.

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"Червените" се наложиха с 3:0 в Грузия.
#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Макаби Тел Авив #ПФК ЦСКА София

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Лига Европа: Макаби Тел Авив – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: Макаби Тел Авив – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ)

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