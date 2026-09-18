Бешикташ прегази Марсилия след почивката и започна ударно в Лига Европа

Бешикташ стартира по впечатляващ начин участието си в основната фаза на Лига Европа. Турският тим победи Олимпик Марсилия с 4:1 на "Бешикташ Парк“, след като двата отбора бяха равностойни през първата част, но домакините нанесоха своя удар след почивката.

Марсилци пристигнаха в Истанбул след три поредни поражения във Франция, докато Бешикташ се намираше в далеч по-добра серия. Старши треньорът на гостите Брюно Женезио направи четири промени в състава си, като Кейлиан Абдала и Амин Харит действаха зад Нийл Мопе в атаката.

Още началните минути показаха, че френският тим няма да има спокойна вечер. В 4-ата минута Илхан Факили отправи опасен удар, който бе блокиран, а само минута по-късно Душан Влахович стреля в мрежата от външната страна. Марсилия отговори в 12-ата минута чрез Абдала, чийто удар бе отразен от Александер Нюбел.

Натискът на домакините даде резултат в 16-ата минута. Жуниор Олайтан намери по отличен начин Факили в наказателното поле, а нападателят завърши атаката с диагонален удар покрай Джефри де Ланге за 1:0.

Марсилия обаче постепенно намери ритъма си и започна да създава повече проблеми на защитата на Бешикташ. В 30-ата минута гостите стигнаха до изравняване. Химад Абдели изведе Кейлиан Абдала отдясно, младият нападател навлезе в наказателното поле и с нисък удар с левия крак преодоля Нюбел за 1:1.

След попадението французите изиграха най-силния си период и потърсиха пълен обрат. Вместо това в добавеното време Бешикташ можеше отново да излезе напред. Влахович намери Оркун Кьокчю в наказателното поле, но Де Ланге направи великолепно спасяване с крак и двата отбора се оттеглиха на почивката при равенство 1:1.

След паузата картината се промени драстично. В 56-ата минута Кьокчю намери Вацлав Черни в наказателното поле, а чехът насочи топката с левия крак към вратата. Ударът му срещна страничната греда и влезе в мрежата за 2:1.

Само три минути по-късно положението на Марсилия стана още по-тежко. Кьокчю изпълни корнер, а Амир Мурийо, оставен непокрит около точката за изпълнение на дузпа, се разписа с глава срещу бившия си отбор и направи резултата 3:1. Панамецът премина в Бешикташ през февруари след престоя си в Марсилия между 2023 и 2026 година.

Двете попадения в рамките на три минути разклатиха сериозно гостите и Женезио реагира с промени. Емерсон Палмиери и Игор Пайшао се появиха в игра, а малко по-късно Амин Гуири също бе включен, но Бешикташ продължи да бъде по-опасният отбор.

В 69-ата минута домакините бяха на сантиметри от четвърти гол. Факили навлезе в наказателното поле и завъртя топката към далечния ъгъл, но тя се отби в напречната греда при вече преодолян Де Ланге.

Марсилия така и не успя да намери път обратно в двубоя, а пространствата в защитата на французите ставаха все по-големи. В 78-ата минута Факили центрира остро към Влахович, който не успя да засече топката пред вратата.

Всичко приключи в 81-ата минута. Олайтан поведе поредната бърза контраатака на Бешикташ, комбинира с Влахович и след това подаде към връхлитащия на далечната греда Ърнест Поку, който преодоля Де Ланге и оформи крайното 4:1.

До последния сигнал домакините контролираха аванса си, докато Марсилия не успя да организира късен щурм. Така Бешикташ откри европейската си кампания с категорична победа, а французите си тръгнаха от Истанбул с тежко поражение. Следващият двубой на Марсилия в Лига Европа е домакинство на Олимпиакос на 15 октомври.







