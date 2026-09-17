Светослав Вуцов: Не успяхме да реализираме нашите ситуации, а при гола имахме малшанс

Вратарят на Левски Светослав Вуцов изрази съжаление за пропуснатите възможности при поражението с 0:1 от РБ Залцбург в първия мач на „сините“ от основната фаза на Лига Европа.

Според стража разликата между двата отбора е дошла от ефективността пред вратата, като австрийците са се възползвали от своята възможност, докато Левски не е успял да материализира ситуациите си.

"Разликата беше, че не успяхме да реализираме нашите ситуации и в същото време имахме малшанс при рикошета за техния гол. Ред Бул не е случаен отбор. Разчитат на таланти, селектирани на високо ниво“, заяви Вуцов.

Вратарят призна, че в началото на срещата е имало известна разлика между двата състава, но според него с течение на двубоя Левски е успял да я заличи.

"В началото може да е имало някаква разлика, но след това не мисля, че се отпуснахме и не личеше. Знаехме, че трябва да погледнем по-смело, но не успяхме“, продължи националът.

Вуцов смята, че въпреки крайния резултат футболистите на Левски имат основания да бъдат доволни от начина, по който са се противопоставили на австрийския тим.