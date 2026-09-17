Кристиан Димитров: През второто полувреме ние играехме по-добре

Капитанът на Левски Кристиан Димитров остана с положителни впечатления от представянето на отбора, въпреки поражението с 0:1 от Залцбург в първия мач на "сините“ от основната фаза на Лига Европа.

Защитникът смята, че българският шампион е успял да се противопостави равностойно на австрийския тим, като открои представянето на Левски след почивката.

"Представихме се достойно, въпреки че Залцбург е много силен отбор. Мисля, че през второто полувреме ние играехме по-добре. Имахме няколко ситуации, но за съжаление не успяхме да вкараме гол. Стояхме равностойно със Залцбург и мисля, че стана много добър мач“, заяви Димитров.

Единственото попадение в срещата падна през първото полувреме. При атака на гостите топката се отклони в крака на Димитров и достигна до Харис Табакович, който реализира за крайното 1:0.

Капитанът на "сините“ определи ситуацията като нещастно стечение на обстоятелствата.

"Стана много бързо и нямах представа какво се случваше. Просто късмет“, коментира защитникът.

След европейския двубой Левски ще има възможност да възстанови силите си преди следващите си срещи, а Димитров подчерта необходимостта футболистите да се освежат не само физически, но и психически.