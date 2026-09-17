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Игор Тудор е първи избор за Венеция при раздяла с Джовани Стропа

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Спорт
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Новакът в Серия А остана без точка след първите четири кръга, а евентуална нова загуба срещу Лацио може да доведе до треньорска рокада

Игор Тудор е първи избор за Венеция при раздяла с Джовани Стропа
Снимка: БГНЕС
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Игор Тудор е основният кандидат да поеме Венеция, ако ръководството на клуба реши да се раздели с настоящия старши треньор Джовани Стропа. Бъдещето на специалиста е поставено под сериозно напрежение след неуспешното начало на сезона в Серия А.

Венеция заема последното място в класирането след първите четири кръга, като е единственият отбор в италианския елит без спечелена точка. Тимът допусна четири поражения и е с голова разлика 4:11.

Следващото изпитание пред Стропа и футболистите му е домакинство на Лацио на 19 септември. Римляните стартираха силно кампанията под ръководството на Дженаро Гатузо и имат три победи и едно равенство. Нова загуба на Венеция, съчетана с предстоящата пауза за националните отбори, може да ускори решението за промяна на треньорския пост.

Ръководството вече има набелязан вариант при евентуална раздяла със Стропа, като Тудор е сочен за фаворит за негов наследник.

48-годишният хърватин е без отбор след краткия си престой начело на Тотнъм. Той пое английския клуб през февруари с договор до края на сезон 2025/26, но още в края на март двете страни се разделиха по взаимно съгласие.

Тудор разполага със сериозен опит в италианския футбол. В треньорската му кариера личат периоди начело на Ювентус, Лацио, Верона и Удинезе, а извън Италия е водил още Марсилия, Хайдук Сплит и Галатасарай.

Засега Стропа остава начело на Венеция, като предстоящият двубой с Лацио може да се окаже от ключово значение за бъдещето му.



#Серия А 2026/2027 #ФК Венеция #Игор Тудор

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