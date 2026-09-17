Младоците на Манчестър Сити блеснаха при разгром над Норич за Купата на Лигата

Манчестър Сити се класира убедително за следващия кръг на Купата на Лигата, след като разгроми Норич с 5:0 у дома. Следващият съперник на носителя на трофея ще бъде Брайтън.

В центъра на вниманието попадна 17-годишният Крис Самба, който отбеляза два от головете за домакините. Младият футболист откри резултата след асистенция на лятното попълнение Алан и впоследствие добави още едно попадение.

Самият Алан също се разписа, като реализира третия гол за Манчестър Сити. Така новото попълнение допълни силното си представяне с попадение и асистенция.

Райън Шерки също записа името си сред голмайсторите още през първото полувреме. Той остана в съблекалнята на почивката с оглед на предстоящия двубой със Съндърланд през уикенда.

Силната вечер за младите футболисти на Манчестър Сити бе завършена от Райън Макаду, който оформи крайното 5:0 в заключителната част на срещата.

По този начин Манчестър Сити продължава напред в турнира по категоричен начин, а следващото препятствие пред тима ще бъде съперникът от Висшата лига Брайтън.