Лош старт за съперниците на Левски в Лига Европа, Ювентус разгроми НЕК Ниймеген

Съперниците на Левски в основната фаза на Лига Европа Олимпик Марсилия, НЕК Ниймеген, Лилестрьом и Виктория Пилзен започнаха участието си с поражения. "Сините“ също останаха без точки в първия кръг след домакинската загуба с 0:1 от Залцбург.

Най-тежко поражение претърпя НЕК Ниймеген, който е следващият европейски съперник на Левски. Нидерландският тим ще срещне българския шампион на 15 октомври, а преди това отстъпи категорично с 0:5 срещу Ювентус.

Торинци решиха до голяма степен двубоя още през първото полувреме. Никълъс Гонсалес, Керим Алайбегович и Ник Волтемаде се разписаха до 35-ата минута, а след почивката Зеки Челик и Рандал Коло Муани добавиха още две попадения.

Тежко започна европейската кампания и за Олимпик Марсилия. Французите се оттеглиха на почивката при 1:1 срещу Бешикташ в Истанбул, след като Кейлиан Абдала отговори на ранното попадение на Илхан Факили. През второто полувреме обаче турският тим взе категорично надмощие. Вацлав Черни, Амир Мурийо и Ернест Поку се разписаха за крайното 4:1.

Без точки остана и Лилестрьом, който загуби с 1:2 у дома от Торензе. Алехандро Алфаро даде преднина на португалците през първото полувреме, а Мануел Посо удвои аванса им след почивката. Томас Олсен върна надеждите на норвежците около десет минути преди края, но до изравняване не се стигна.

Виктория Пилзен също претърпя тежко домакинско поражение. Чехите, които стигнаха до Лига Европа след успех над Цървена звезда, загубиха с 0:3 от Унион Сен Жилоа. Релебохиле Мофокенг, Матео Бьондик и Онджей Крикфалуси отбелязаха попаденията за белгийския състав.

Една от изненадите на вечерта дойде от Крит. ОФИ победи Хофенхайм с 2:0, след като Айтор Канталапиедра откри резултата след около половин час игра. Германците отправиха 21 удара, но не успяха да стигнат до гол, а Йоргос Канелопулос сложи точка на спора с второ попадение за домакините.

В останалите срещи Ференцварош постигна престижен успех с 3:1 като гост на Селтик, Кристъл Палас разгроми Лех Познан с 4:0, а Борнемут надделя над Реал Сосиедад с 2:1.







