БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лош старт за съперниците на Левски в Лига Европа, Ювентус разгроми НЕК Ниймеген

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Марсилия, Лилестрьом и Виктория Пилзен също започнаха основната фаза с поражения, докато ОФИ Крит поднесе изненада срещу Хофенхайм

Лош старт за съперниците на Левски в Лига Европа, Ювентус разгроми НЕК Ниймеген
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Съперниците на Левски в основната фаза на Лига Европа Олимпик Марсилия, НЕК Ниймеген, Лилестрьом и Виктория Пилзен започнаха участието си с поражения. "Сините“ също останаха без точки в първия кръг след домакинската загуба с 0:1 от Залцбург.

Най-тежко поражение претърпя НЕК Ниймеген, който е следващият европейски съперник на Левски. Нидерландският тим ще срещне българския шампион на 15 октомври, а преди това отстъпи категорично с 0:5 срещу Ювентус.

Торинци решиха до голяма степен двубоя още през първото полувреме. Никълъс Гонсалес, Керим Алайбегович и Ник Волтемаде се разписаха до 35-ата минута, а след почивката Зеки Челик и Рандал Коло Муани добавиха още две попадения.

Тежко започна европейската кампания и за Олимпик Марсилия. Французите се оттеглиха на почивката при 1:1 срещу Бешикташ в Истанбул, след като Кейлиан Абдала отговори на ранното попадение на Илхан Факили. През второто полувреме обаче турският тим взе категорично надмощие. Вацлав Черни, Амир Мурийо и Ернест Поку се разписаха за крайното 4:1.

Без точки остана и Лилестрьом, който загуби с 1:2 у дома от Торензе. Алехандро Алфаро даде преднина на португалците през първото полувреме, а Мануел Посо удвои аванса им след почивката. Томас Олсен върна надеждите на норвежците около десет минути преди края, но до изравняване не се стигна.

Виктория Пилзен също претърпя тежко домакинско поражение. Чехите, които стигнаха до Лига Европа след успех над Цървена звезда, загубиха с 0:3 от Унион Сен Жилоа. Релебохиле Мофокенг, Матео Бьондик и Онджей Крикфалуси отбелязаха попаденията за белгийския състав.

Една от изненадите на вечерта дойде от Крит. ОФИ победи Хофенхайм с 2:0, след като Айтор Канталапиедра откри резултата след около половин час игра. Германците отправиха 21 удара, но не успяха да стигнат до гол, а Йоргос Канелопулос сложи точка на спора с второ попадение за домакините.

В останалите срещи Ференцварош постигна престижен успех с 3:1 като гост на Селтик, Кристъл Палас разгроми Лех Познан с 4:0, а Борнемут надделя над Реал Сосиедад с 2:1.



#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
1
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов за случая "Петрохан"?
2
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов...
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша
3
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над...
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанците
4
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за...
Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в София
5
Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в София
Прокуратурата разследва финансови операции около хижа „Петрохан“
6
Прокуратурата разследва финансови операции около хижа...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
3
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
4
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
6
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...

Още от: Европейски футбол

Бешикташ прегази Марсилия след почивката и започна ударно в Лига Европа
Бешикташ прегази Марсилия след почивката и започна ударно в Лига Европа
Георги Костадинов: Липсата на опит оказа влияние, трябва да се научим да използваме моментите си Георги Костадинов: Липсата на опит оказа влияние, трябва да се научим да използваме моментите си
Чете се за: 02:55 мин.
Младоците на Манчестър Сити блеснаха при разгром над Норич за Купата на Лигата Младоците на Манчестър Сити блеснаха при разгром над Норич за Купата на Лигата
Чете се за: 01:27 мин.
Игор Тудор е първи избор за Венеция при раздяла с Джовани Стропа Игор Тудор е първи избор за Венеция при раздяла с Джовани Стропа
Чете се за: 02:05 мин.
Армстронг Око-Флекс: Отборът даде всичко от себе си и не мога да искам повече Армстронг Око-Флекс: Отборът даде всичко от себе си и не мога да искам повече
Чете се за: 02:30 мин.
Хулио Веласкес: Може би това беше един от най-добрите ни мачове под мое ръководство Хулио Веласкес: Може би това беше един от най-добрите ни мачове под мое ръководство
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща антикризисен пакет до края на седмицата (ОБЗОР) Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща антикризисен пакет до края на седмицата (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
Политика
Фискалният съвет: Дефицитът ще намалява, местните данъци ще се вдигат Фискалният съвет: Дефицитът ще намалява, местните данъци ще се вдигат
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Приоритетите пред МВР: Провеждане на честни избори, борба с наркотрафика и корупцията Приоритетите пред МВР: Провеждане на честни избори, борба с наркотрафика и корупцията
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Тричасов спор в образователната комисия "За" или...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Илхан Кючюк: Отношенията със Северна Македония са все по-трудни и...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
"Бангаранга" прозвуча в американското издание на шоуто...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Доклад за 2025 г.: Сладководните ресурси в световен мащаб се изчерпват
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ