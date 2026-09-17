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Армстронг Око-Флекс: Отборът даде всичко от себе си и не мога да искам повече

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Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
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Нападателят на Левски вярва, че "сините“ ще бъдат още по-силни след паузата за националните отбори и изрази пълното си доверие в съотборниците и треньора

Армстронг Око-Флекс: Отборът даде всичко от себе си и не мога да искам повече
Снимка: Startphoto.bg
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Нападателят на Левски Армстронг Око-Флекс остана разочарован от резултата, но не и от представянето на отбора при поражението с 0:1 от РБ Залцбург в първия мач от основната фаза на Лига Европа.

Ирландецът определи срещата като равностойна и посочи ефективността пред двете врати като една от основните разлики. Според него австрийците са успели да използват своя шанс, докато „сините“ не са материализирали възможностите си.

"За мене доста равностоен мач, те имаха своите положения, както и ние. Но те се възползваха, а ние – не. Но отборът ни даде всичко от себе си и не мога да искам повече. Нашите фенове пък бяха невероятни, всеки мач ни подкрепят и днес беше така. От своя страна, ние искаме да се представим добре и да вкарваме голове. Те са всеки мач с нас“, заяви Око-Флекс.

Нападателят обърна внимание и на факта, че за Левски това беше завръщане в основната фаза на европейски клубен турнир след дълго отсъствие. Той подчерта, че футболистите са вложили максимални усилия, а единственото попадение е дошло след грешка на домакините.

"Като имаме предвид, че това е първият ни европейски мач от много години, днес всеки даде всичко от себе си. Техният гол се случи от наша грешка, и ние имахме нашите шансове. През второто натискахме, и през първото имахме моменти. Но тази вечер не беше нашата вечер“, добави той.

Око-Флекс е уверен, че Левски има потенциал да подобри представянето си след предстоящата пауза за националните отбори. Той категорично заяви доверието си както в качествата на състава, така и в работата на старши треньора Хулио Веласкес.

"След паузата за националните тимове ще сме далеч по-добри и ще натискаме повече. Имаме страхотни футболисти, вярвам 100% и в треньора. Ще продължим да се опитваме да се представим по най-добрия начин“, завърши Армстронг Око-Флекс.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Армстронг Око-Флекс #ПФК Левски София #РБ Залцбург

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