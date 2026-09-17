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Левски остави всичко на терена, но един гол реши битката със Залцбург

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 05:42 мин.
Спорт
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Харис Табакович наказа "сините“ в края на първото полувреме, а отборът на Хулио Веласкес не успя да намери път към изравняването при старта си в основната фаза на Лига Европа

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Левски започна с поражение участието си в основната фаза на Лига Европа, след като отстъпи с 0:1 на РБ Залцбург на Националния стадион "Васил Левски“. "Сините“ се бориха до последния сигнал и имаха своите моменти пред вратата на австрийците, но попадението на Харис Табакович в края на първата част се оказа достатъчно за гостите.

Близо 23 000 зрители създадоха атмосферата за европейската вечер в София. Хулио Веласкес заложи на Светослав Вуцов на вратата, а Майкон започна като ляв краен защитник с Алекс Сентейес пред него. В предни позиции действаха Армстронг Око-Флекс, Рейналдо и Евертон Бала.

Двата отбора подходиха предпазливо в началните минути и дълго време не позволяваха сериозни опасности пред вратите си. Първата по-интересна ситуация за домакините дойде в деветата минута, когато Сержиньо центрира от корнер към близката греда, а Око-Флекс опита атрактивно изпълнение с пета, но изпрати топката в аут.

Постепенно Залцбург започна да намира повече пространства. Йорбе Вертесен стреля покрай вратата в 22-ата минута, а малко след това дойде и първата голяма намеса на Светослав Вуцов. Харис Табакович беше изведен зад отбраната на Левски и нанесе мощен удар от удобна позиция, но българският национал реагира отлично и изби в корнер.

Левски отговори и потърси по-смело противниковата врата. Алдаир опита удар от дистанция след индивидуална акция, но след рикошет топката премина над напречната греда. В 37-ата минута Бартош Мазурек стреля отдалеч в другата посока, без да затрудни Вуцов.

Две минути по-късно обаче защитата на домакините беше преодоляна. Мазурек намери с отличен пас Вертесен, който опита подаване пред Вуцов. Топката се отклони от Кристиан Димитров и попадна право пред Харис Табакович, а нападателят от непосредствена близост не пропусна.

Левски опита да реагира още преди почивката. Добра атака на "сините“ завърши с фалцов удар на Алекс Сентейес, но защитник на австрийците застана на пътя на топката и запази преднината на гостите.

Началото на второто полувреме можеше да се окаже много неприятно за столичани. В 49-ата минута Вуцов допусна сериозна грешка при изнасянето и подари топката на Сота Китано. Залцбург веднага потърси второ попадение, но стражът успя да поправи неточността си и да предотврати по-сериозни последствия.

Хулио Веласкес потърси промяна и включи Давид Кусо на мястото на Сентейес. Малко преди това Око-Флекс беше спрян с нарушение непосредствено пред наказателното поле, но Евертон Бала стреля в стената от последвалия пряк свободен удар.

Само минута по-късно дойде и една от най-добрите възможности за Левски. Рейналдо беше изведен в наказателното поле, но вратарят на Залцбург Кристиан Завиешицки успя да го изпревари в решаващия момент, а при продължението на атаката „сините“ не стигнаха до завършващ удар.

С напредването на времето Левски трябваше да поема все повече рискове. Давид Кусо получи възможност след подаване от десния фланг, но се забави и защитник блокира опита му. Малко след това Майкон също стреля от дистанция, но след рикошет топката не застраши вратата на гостите.

Веласкес хвърли в търсене на изравняването и Хуан Переа, а малко по-късно Мазир Сула замени Око-Флекс. Залцбург обаче продължи да бъде опасен при възможностите си. Едмънг Байду намери пространство за силен удар в наказателното поле, но топката рикошира в защитник, а в 82-ата минута Вуцов отрази мощен изстрел на Доминик Шмид към близкия ъгъл.

Последният сериозен опит на Левски дойде в 83-ата минута. Сержиньо овладя трудна топка, освободи си пространство и стреля мощно от дистанция, но кълбото премина малко над вратата. В заключителните секунди Хуан Переа също имаше възможност да засече центриране с глава, но не успя да насочи топката към целта.

Така един гол се оказа достатъчен за РБ Залцбург. Левски показа характер и остана в мача до самия край, но не намери точния завършващ удар, а попадението на Табакович донесе трите точки на австрийците в първия кръг от основната фаза на Лига Европа.

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК Левски София #РБ Залцбург

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