Ханс-Йоахим Ватцке поиска незабавната оставка на Джани Инфантино от ФИФА

Президентът на Бундеслигата Ханс-Йоахим Ватцке призова Джани Инфантино да напусне поста си начело на ФИФА, присъединявайки се към позицията на президента на Германския футболен съюз Бернд Нойендорф.

"Той трябва да си тръгне. Не дали, не ако“, заяви Ватцке, цитиран от ДПА.

Германският футболен ръководител посочи три конкретни причини за позицията си – наградата за американския президент Доналд Тръмп, отмяната на наказанието на Флориан Балогун и вече оттеглената идея за продажба на дял от световните първенства.

Именно последната тема предизвика особено остра реакция от страна на Ватцке. По думите му планът не е бил известен дори на хора от най-високите нива в управлението на световния футбол.

"Никой не знаеше за това. Неговите вицепрезиденти във ФИФА не знаеха, Съветът на ФИФА също не знаеше. Световните първенства щяха да бъдат нарязани като хляб. За какво са им инвеститори? Изобщо не им трябват. ФИФА седи на планина от пари и принадлежи на националните федерации“, заяви Ватцке.

След публичното оповестяване на плановете Инфантино беше подложен на сериозни критики, а впоследствие идеята беше оттеглена. Швейцарецът се очаква да бъде сред кандидатите на президентските избори във ФИФА през 2027 година, като една от най-силните публични критики към управлението му в момента идва от представители на европейския футбол.

Ватцке е член на Изпълнителния комитет на УЕФА, а позицията му идва дни след остри думи и от президента на Германския футболен съюз Бернд Нойендорф.

"Важно е цялата система на Инфантино да бъде съборена“, заяви Нойендорф в интервю за RTL през седмицата.

Така двама от водещите ръководители в германския футбол публично настояха за промяна на върха на ФИФА преди предстоящите президентски избори през 2027 година.







