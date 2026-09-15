Тежък крах за Роналдо и Ал Насър в Азиатската шампионска лига

Кристиано Роналдо и неговият отбор Ал Насър допуснаха загуба с 0:4 като гост от Ал Айн в мача си от Азиатската шампионска лига.

Ел-Хюсин Рахими отбеляза два гола, а Суфян Рахими и Георгиос Джакумакис също се разписаха.

Нападателят на гостите Кристиано Роналдо изигра целия мач без да отбележи попадение.

В следващия кръг на Азиатската шампионска лига Ал Насър ще бъде домакин на Нефтчи, докато Ал Айн ще играе като гост срещу Ал Кува.