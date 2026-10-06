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Швеция, Босна и Херцеговина и Унгария постигнаха победи в Лига "В" от Лигата на нациите

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Спорт
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Обзор на всичко по-интересно от Лига "В" и "С" в турнира.

Национален отбор Швеция футбол мъже
Снимка: БТА
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Лидерите в група 4 на Лига "В" на Лигата нациите Швеция и Босна и Херцеговина постигнаха минимални победи в срещите от четвъртия кръг на турнира.

Шведите спечелиха с 1:0 като гости на Румъния. Единственото попадение в срещата бе дело на централния нападател Виктор Гьокереш. Чудесна бърза атака на скандинавците завърши с удар в гредата на Себастиан Нанаси, но топката отскочи към Гьокереш и за футболиста на Арсенал не бе никакъв проблем да вкара на празна врата от около два метра.

Отново Нанаси можеше да вкара и втори гол за шведите в края на първото полувреме, но тогава ударът му от чиста позиция бе париран от вратаря Ото Хиндрих.

През второто полувреме румънците опитаха да променят нещо в опит да спечелят първи точки от началото на турнира, но така и не успяха да преодолеят отлично подредената шведска отбрана.

В другия двубой в групата Босна и Херцеговина се наложи с 1:0 над Полша в Зеница. Единственото попадение в мача падна от дузпа в 84-ата минута, която бе реализирана от Иван Башич.

В началото на втората част друг гол на босненците бе отменен заради засада, а полският тим направи няколко сериозни пропуска, най-вече през първата част.

В класирането два кръга преди края води Швеция с 10 точки, пред Босна и Херцеговина с 8, Полша с 4 и Румъния с 0.

В група 2 Унгария постигна трудна победа с 2:1 срещу Украйна в мач, който се игра в словашкия град Търнава.

Милан Виталис асистира на Милан Тот в 52-ата минута за откриващия гол в срещата, но домакините от Украйна успяха да изравнят в 83-ата минута, след като Роман Яремчук засече центриране от корнер.

Това обаче не бе всичко в мача и само две минути след това Марк Чингер вкара втори гол за унгарците, с който донесе и победата.

По същото време в Белфаст Северна Ирландия и Грузия завършиха 0:0.

По този начин северноирландците запазиха първото си място в групата с 8 точки, но вече имат само една преднина пред Унгария. Украйна е на трета позиция с 4 точки, а в дъното е Грузия с 2 точки.

В Лига "С" на същия турнир Черна гора и Армения направиха 0:0 в Подгорица. За черногорците това бе първа грешна стъпка, но те остават лидер в група 2 с 10 точки, пред Кипър със 7, Армения с 4 и Латвия с 1 точка.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Швеция по футбол #Национален отбор на Босна и Херцеговина по футбол #Национален отбор на Унгария по футбол

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