БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за...
Чете се за: 03:32 мин.
Български спасители продължават издирването на моряци от...
Чете се за: 03:37 мин.
Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към...
Чете се за: 01:27 мин.
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Чете се за: 04:35 мин.
Два кораба са ударени от дронове в български води,...
Чете се за: 01:52 мин.
Румен Радев свиква среща с институциите след инцидента в...
Чете се за: 00:32 мин.
Евтим Милошев: Няма нищо скрито или тайно в...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите след инцидента в Черно море. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, коментира той. Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че два хеликоптера пътуват към Варна, а в операцията ще се включи и самолет Су-25. Част от пострадалите моряци са транспортирани във Военноморската болница

Зинедин Зидан: Тази вечер видяхме футбола, който обичаме

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на Франция отличи отборния дух в тима и посочи къде "петлите" имат нужда от подобрение.

Зинедин Зидан
Снимка: БТА
Слушай новината

Селекционерът на националния отбор на Франция по футбол Зинедин Зидан остана доволен от играта на тима му през второто полувреме срещу Белгия, довела до обрат за 4:1 в мач от Лигата на нациите.

"Това е футболът, който обичаме. Имахме трудности през първото полувреме, но това е част от играта и такива мачове ще имаме от време на време. Добре е, че успяхме да коригираме играта си, направихме изключително второ полувреме. Ние не играхме чак толкова зле преди почивката, но ни липсваха много неща. Започнахме добре, но ни липсва играта в последните метри, когато, ако нямаш ритъм, е трудно. След това направихме обрат", каза треньорът пред микрофона на телевизия TF1.

Появилите се от резервната скамейка Майкъл Олисе, Дезире Дуе и Раян Шерки имаха ключова роля за успеха на "петлите". Олисе вкара два гола и допринесе с една асистенция, Дуе отбеляза първия гол и асистира за попаденията на Олисе, а Шерки донесе обрата за домакините.

"Знаехме, че със смените ще променим хода на мача, защото това са играчи, които имат фантастични качества. Направихме завършен мач. Някои направиха разликата, но всички бяха добри в последните 15 дни, всеки имаше своята роля и това искам да запомня. Говори се за Олисе, който вкарва, за Дуе, който влиза и вкарва, това означава, че изборът е бил добър", добави Зидан.

Наставникът посочи къде отборът има нужда от подобрение.

"Трябва да подобрим вертикалната ни игра, бързината в последните 20-30 метра. Трябва да имаме и по-сериозно присъствие в наказателното поле. Това ни липсваше в тези четири мача, може би успявахме само в последните минути. Трябва да имаме по-сериозно присъствие в наказателното поле при преходите, при центриранията, при пасовете от дълбочина. Но това ще стане малко по малко. Аз съм горд с играчите в последните 15 дни, които прекарахме заедно. Отвъд резултатите, които са добри - три победи и едно равенство, искам да запомня най-вече духа на отбора и това, че работихме много добре заедно", радва се селекционерът.

Французинът е доволен от възпитаниците си след първия сбор от мачове за Лигата на нациите.

"Равносметката ми в първите мачове като селекционер? Няма нищо за хвърляне, дори напротив. Бях приятно изненадан от духа и настроението на всички играчи. Знам, че са професионалисти, но показаха много висок дух. Сега те се прибират в клубните си отбор и продължават, аз ще трябва да спра за известно време, което е малко странно и разочароващо", призна Зидан.

Дългогодишният френски национал отличи отборния дух в тима.

"Както казах, всички играха и съм много доволен. Дори и играчите, които бяха сменени, се зарадваха на головете, които отбелязаха заместниците им, което е много важно за духа на отбора и това гарантира манталитета на победител. Само Жан Бютез не успя да дебютира, но дори Лени Йоро игра и направи страхотен мач в момент, в който Жереми Жаке получи лека контузия. Така че всичко беше добре", завърши Зинедин Зидан.

Свързани статии:

Франция попари Белгия с 4:1
Франция попари Белгия с 4:1
В следващия кръг Франция гостува на Италия на 12 ноември, а Белгия...
Чете се за: 02:27 мин.
# Зинедин Зидан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
1
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
2
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
3
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Капитанът на единия кораб е със сериозни изгаряния след инцидента в Черно море
4
Капитанът на единия кораб е със сериозни изгаряния след инцидента в...
Какво всъщност е българската изключителна икономическа зона в Черно море?
5
Какво всъщност е българската изключителна икономическа зона в Черно...
Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за последните 6 месеца
6
Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
5
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...
Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт, посочват от Съюза на международните превозвачи
6
Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския...

Още от: Футбол

Сам срещу всички
Сам срещу всички
Лионел Меси излиза срещу Бенин за последния си мач с националната фланелка Лионел Меси излиза срещу Бенин за последния си мач с националната фланелка
Чете се за: 02:35 мин.
Лионел Меси: Специални моменти, които със сигурност ще ми липсват Лионел Меси: Специални моменти, които със сигурност ще ми липсват
Чете се за: 00:52 мин.
Какво се случи с тях? Какво се случи с тях?
Чете се за: 08:10 мин.
Швеция, Босна и Херцеговина и Унгария постигнаха победи в Лига "В" от Лигата на нациите Швеция, Босна и Херцеговина и Унгария постигнаха победи в Лига "В" от Лигата на нациите
Чете се за: 03:02 мин.
България гостува на Люксембург в търсене на успех в Лигата на нациите България гостува на Люксембург в търсене на успех в Лигата на нациите
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Атаката срещу двата кораба е била с морски и въздушен дрон
Румен Радев: Атаката срещу двата кораба е била с морски и въздушен...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към Варна, в операцията ще се включи и самолет Су-25 Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към Варна, в операцията ще се включи и самолет Су-25
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Ситуацията в Черно море е силно обезпокоителна Урсула фон дер Лайен: Ситуацията в Черно море е силно обезпокоителна
Чете се за: 02:15 мин.
По света
НА ЖИВО: Брифинг на прокуратурата в Пловдив след акцията в УМБАЛ "Св. Георги" НА ЖИВО: Брифинг на прокуратурата в Пловдив след акцията в УМБАЛ "Св. Георги"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Български спасители продължават издирването на моряци от единия кораб
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Капитанът на единия кораб е със сериозни изгаряния след инцидента в...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Първи коментари в парламента: Част от партиите поискаха свикване на...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ