Франция попари Белгия с 4:1

Франция направи впечатляващ обрат срещу Белгия и спечели с 4:1, за да се върне на върха в първа група на елитната дивизия на Лигата на нациите.

„Червените дяволи“ поведоха в 35-ата минута, когато Доди Лукебакио се възползва от светкавична контраатака и преодоля Гийом Рест. Преди това домакините имаха сериозно преимущество и пропуснаха няколко добри възможности, но така и не успяха да стигнат до гол.

След почивката натискът на Франция се засили, а Зинедин Зидан направи няколко ключови промени. Именно резервите Дезире Дуе и Раян Шерки обърнаха мача в рамките на само четири минути. Дуе изравни в 77-ата минута с удар от границата на наказателното поле, а четири минути по-късно Шерки направи обрата пълен.

Французите не спряха дотук. Дуе се превърна в главния герой в заключителните минути, като асистира на Майкъл Олисе за два бързи гола в 88-ата и 90-ата минута. Така Франция стигна до категоричен успех с 4:1.

Победата върна „петлите“ на първото място в групата с 10 точки. Италия е втора със 7 пункта след победата си с 3:1 над Турция, докато Белгия остава трета с 6 точки. Турция е последна без спечелена точка.

Зидан направи сериозни промени в състава след равенството 1:1 с Италия в предишния кръг, като дори остави титулярния вратар Майк Менян извън стартовия състав. Въпреки ротациите Франция контролираше мача и на моменти имаше смазващо превъзходство във владението на топката.

Белгия можеше да увеличи преднината си преди почивката, но Лукебакио пропусна добра възможност. След подновяването на играта обаче Франция продължи да натиска и в крайна сметка резервите на Зидан промениха изцяло хода на срещата.

В следващия кръг Франция гостува на Италия на 12 ноември, а Белгия ще има визита на Турция.