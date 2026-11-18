Аржентина разгроми Коста Рика със 7:0 в приятелска среща, която се игра в Кордоба. Франко Мастантуоно, Хулиан Алварес и Нико Пас отбелязаха по два гола. Алексис Мак Алистър добави още едно попадение за убедителния успех на състава воден от Лионел Скалони.

Еквадор победи Боливия с 2:0 в приятелска среща, играна в Гуаякил. Джон Меркадо откри резултата, а бившият нападател на ЦСКА Жорди Кайседо двои преднината на домакините малко преди почивката. Двубоят беше временно прекъснат заради проблем с осветлението на стадиона.

Уругвай спечели с 5:0 над Доминиканската република в проверка, играна в Малдонадо. Родриго Агире, Николас де ла Крус от дузпа, Федерико Валверде и Бруно Дамиани се разписаха за домакините, а Хавиер Валдес си отбеляза автогол.

Чили и Колумбия завършиха 0:0 в контролна среща. Двубоят в Сантяго ще се запомни с пропусната дузпа от Колумбия. Луис Суарес в 35-ата минута бе спрян от вратарят на домакините Лорънс Вигуру, който спаси удара на нападателя и не позволи на гостите да поведат.